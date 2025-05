Tausche 20€ gegen 20€ mit 16,65 g Silber

Eine Firma aus Berlin bietet an, 20 € gegen eine Münze im Wert von 20 € inklusive 16,65 g Silber zu tauschen. Da die Münze gleichzeitig gesetzliches Zahlungsmittel ist (wie Barfgeld), kann der Wert niemals unter 20 € fallen. Sollte der Silberpreis aber steigen, locken hohe Wertsteigerungs-Chancen.

„Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – null.“ Voltaire (1694 - 1778)

Papiergeld ist nicht durch reale Werte gedeckt – also etwa durch Gold, Silber oder andere Sachwerte. Sein Wert entsteht allein durch Vertrauen in die Stabilität der Währung, die Wirtschaftskraft des ausgebenden Staates und die Erwartung, dass man es morgen noch gegen Güter eintauschen kann.

Doch die Geschichte zeigt: Alle ungedeckten Papierwährungen sind früher oder später gescheitert, sind auf Null gefallen. Dieses Schicksal wird auch den Euro oder den Dollar ereilen. Gründe:

Inflation durch übermäßiges Gelddrucken

durch übermäßiges Gelddrucken Verlust des Vertrauens in Staat oder Zentralbank

in Staat oder Zentralbank Wirtschafts- oder Schuldenkrisen

Deutschland gibt regelmäßig Silber-Gedenkmünzen mit einem Nennwert von 20 Euro heraus, die sowohl als gesetzliches Zahlungsmittel (also wie Bargeld) als auch als Sammlerstücke gelten. Diese Münzen bestehen aus 92,5 % Feinsilber (Sterlingsilber) - bedeutet: 16,65 g Silber pro Münze. Da die Münze gleichzeitig gesetzliches Zahlungsmittel ist, kann sie niemals unter 20 € fallen. Die Wertsteigerungs-Chancen sind dagegen enorm. Einerseits könnte die Münze in Zukunft durch stark steigende Silberpreise das Mehrfache von 20 € wert sein. Andererseits könnte die Münze auch als Sammlerstück begehrt sein, was zusätzliche Wertsteigerung bedeutet.

Warum es klug ist, jetzt 20-Euro-Scheine gegen Silbermünzen zu tauschen

Es ist völlig risikolos, selbst im schlimmsten Szenario wird die Münze immer 20 € wert sein. Ist also wie Bargeld.

Ein normaler 20-Euro-Schein verliert durch Inflation mit der Zeit an Kaufkraft – aber eine 20-Euro-Silbermünze ist mehr als nur ein Zahlungsmittel: Sie ist eine Wertanlage.

Diese Münze enthält 16,65 Gramm reines Silber (derzeit ein Wert von 15,5 Euro, Stand 11.5.2025) – ein Edelmetall, das seit Jahrhunderten als Wertspeicher dient. Und Experten sind sich einig: Silber steht vor einem möglichen Preissprung. Die Nachfrage durch Industrie, Technologie und Krisenvorsorge steigt, während die weltweiten Reserven schrumpfen. In den nächsten Jahren könnte der Silberpreis deutlich zulegen – und damit der reale Wert dieser Münze weit über 20 Euro steigen.

Und das Beste: Die Münze ist offizielles gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland. Sie ist genauso gültig wie ein Geldschein – aber im Gegensatz zu diesem besitzt sie einen inneren, materiellen Wert, der sich mit dem Markt entwickeln kann.

Fazit: Wer heute einen 20-Euro-Schein gegen eine Silbermünze tauscht, behält seine Kaufkraft – und sichert sich gleichzeitig die Chance auf Wertsteigerung. Es ist eine Entscheidung für Stabilität, Substanz und Vernunft.

So funktioniert der Umtausch

Die Münzen sind einzeln erhältlich oder in praktischen 500 € Rollen, so genannten "Master-Packs". Mindestabnahme 500 € + Gebühren inkl. Versand. Ab 5000 € kommen die Rollen luftdicht verschweißt. Das Angebot ist begrenzt, gilt bis maximal 50.000 €. Vorbestellung für neue Münzausgaben jederzeit möglich.

Beispiel Silbermünzen Deutschland mit 16,65 g Silber, offizielles Zahlungsmittel!

Aktuelle Ausgabe 75. Berlinale:

"Chemnitz - Kulturhauptstadt Europas 2025" - die nächst erscheinende Ausgabe:

(Kann schon jetzt gesichert werden)

