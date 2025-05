Aktienmärkte: Sell in May nur ein Mythos?

Viele Anleger befolgen den Spruch "Sell in May and go away". Das reimt sich zwar gut, aber die Realität sieht anders aus. Nur selten hat man outperformt, twenn man diesen Ratschlag folgte. Auch in diesem Jahr scheint der Mai ein ziemlich guter Monat an der Börse zu werden.

Von Heint Matrizke

Jedes Jahr ab Mitte April wird es laut an den Börsen. Nicht wegen Krisen, nicht wegen Zinsen – sondern wegen eines alten Spruchs, der wie ein Mantra durch Trading-Foren und Anlegermagazine hallt: „Sell in May and go away.“ Die Idee: Verkaufe deine Aktien im Mai, halte dich aus dem Sommerhandel raus und steige im Herbst (idealerweise im Oktober oder November) wieder ein. Doch so eingängig die Regel klingt – sie ist in Wahrheit nicht mehr als ein Mythos. Einer, der Anlegern eher schadet als hilft.

Die Statistik – durchwachsen, nicht überzeugend

Zwar gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass die durchschnittliche Performance der Börsen in den Monaten November bis April höher ist als in den Sommermonaten. Aber: Das bedeutet nicht, dass die Sommermonate grundsätzlich schlecht sind – oder dass ein Ausstieg im Mai automatisch sinnvoll ist. Beispiel: In den letzten 10 Jahren (Stand 2024) verzeichnete der DAX in mehr als der Hälfte der Jahre zwischen Mai und Oktober Gewinne – teils deutliche. 2020 etwa stieg der Index zwischen Mai und Oktober um über 13 %. Wer da ausgestiegen war, hat die Erholung nach dem Corona-Crash schlicht verpasst.

Sell in May?

Der Spruch basiert auf alten Marktzyklen, in denen Handel stark von Saisonalität und Volumen geprägt war – in Zeiten, als viele Händler im Sommer wirklich „weg“ waren. Heute handeln Algorithmen, Robo-Advisors und Kleinanleger weltweit – 24/7, emotionslos, saisonunabhängig. Hinzu kommt: Gerade wenn „alle“ nach demselben Prinzip handeln, wird es selbsterfüllend oder wirkungslos. Wer im Mai verkauft, ohne triftigen Grund, verpasst Dividenden, steuerlich vorteilhafte Haltefristen – und oft schlicht gute Renditen.

„Sell in May and go away“ hat einen festen Platz im Börsenfolklore. Doch als Strategie taugt er wenig. Börsenerfolg kommt nicht durch Reime, sondern durch Disziplin, Wissen und langfristiges Denken. Also: Nicht verkaufen, nur weil es Mai ist. Verkaufe, wenn du einen guten Grund hast.