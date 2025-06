In diese Aktien investiert Trump

Der US-Präsident musste seine Investitionen offenlegen. Ergebnis: Trump hat Millionen in Apple, Alphabet und Amazon u.a. - außerdem macht er mit seinem eigenen Krypto-Coin Milliarden und hält darüber hinaus noch Ethereum.

Von Meinrad Müller

Donald J. Trump ist zurück , geschäftlich wie politisch. Während andere in seinem Alter Golf spielen, investiert er. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Sein Gesamtvermögen wird auf etwa 6 Milliarden USD geschätzt. Durch seine Investitionen hat es sich im letzten Jahr beträchtlich erhöht.

Krypto-Offensive mit Weltwirkung

Den stärksten Schub brachte sein Einstieg in die Welt der Kryptowährungen. Gemeinsam mit seinen Söhnen gründete er World Liberty Financial. Allein durch Token-Verkäufe flossen 57,3 Millionen US-Dollar. Dazu kommt mindestens 1 Million in Ethereum. Und dann wäre da noch der Meme-Coin $TRUMP, lanciert kurz vor seiner Amtseinführung 2025, politisch umstritten, aber wirtschaftlich ein PR-Coup. Sein Krypto-Einstieg war kein Zufall, sondern Strategie.

Trump Media: Milliarden aus dem Nichts

Noch gewichtiger: sein Medienunternehmen Trump Media & Technology Group (TMTG), das u. a. die Plattform Truth Social betreibt. Trump hält 115 Millionen Aktien. Bei einem Kurs von 19,52 USD (Stand Juni 2025) ergibt das rund 2,24 Milliarden US-Dollar. Diese Wertsteigerung ist der eigentliche Motor hinter der Verdopplung.

Immobilien: Beständig stark

Trump bleibt Immobilienprofi. Das Luxusresort Mar-a-Lago brachte 2024 über 50 Millionen ein. Noch lukrativer: das Trump National Doral in Miami, mit 110 Millionen Einnahmen und Ausbauplänen für 1.500 Luxuswohnungen. Das Objekt könnte in den kommenden Jahren zusätzliche Hunderte Millionen einspielen.

Aktien & Lizenzen: Breites Fundament

Sein Portfolio enthält Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Nvidia und Amazon, je nach Titel zwischen 250.000 und 1 Million US-Dollar. Auch Uhren und Sneaker mit Trump-Branding bringen Millionen. Dieses Fundament stabilisiert sein Gesamtvermögen.– auch in stürmischen Zeiten.

Ein Präsident, der investiert statt verwaltet

Trump agiert nicht wie ein Amtsverwalter, sondern wie ein Unternehmer im Chefsessel. Er setzt auf Expansion, Markenstärke und Präsenz in Wachstumsmärkten. Krypto, Medien, Immobilien, diese drei Säulen tragen seinen jüngsten Vermögenssprung.

Die Verdopplung seines Vermögens ist das Ergebnis kluger Positionierung, wachsender Reichweite und aggressiver Markenführung. Ein Präsident als Investor mit Instinkt und Ausdauer.