Elon Musk unter Drogen?

Das Wall Street Journal und die New York Times wollen angeblich herausgefunden haben, dass Tesla-Chef Elon Musk Drogen konsumiert. Die Schmieren-Kampagne blieb nicht ohne Konsequenzen. Handfeste Beweise gibt es natürlich nicht.

Sowohl die New York Times als auch das Wall Street Journal veröffentlichten im Jahr 2024 und 2025 ausführliche Recherchen über den mutmaßlichen Drogenkonsum von Elon Musk. Die Berichte sorgten international für Aufsehen und führten zu öffentlichen Reaktionen von Musk selbst.

Die Berichte basieren größtenteils auf anonymen Quellen und Zeugenaussagen, was ihre Verlässlichkeit einschränken könnte. Musk bestreitet die Vorwürfe vehement, und es gibt keine öffentlichen Beweise wie veröffentlichte Fotos oder offizielle Dokumente, die die Behauptungen eindeutig stützen.

Elon Musk zu den Vorwürfen:

🚨BREAKING: Elon Musk publicly challenges The New York Times and Wall Street Journal to take drug tests and publish the results.



