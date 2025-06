Trump zwischen Krieg und Börsenboom

Wie geht es weiter mit den Spannungen in Mittleren Osten? Wird der Waffenstillstand halten? - Derweil sind die Börsen in Rekordlaune. Wie lange hält der Boom an den Finanzmärkten? Und wie groß ist die Gefahr, dass es wieder knallt?

Von Andreas Männicke

Die Bombardierung iranischer Atomanlagen durch US-Präsident Trump sorgte zunächst für große Aufregung und Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Doch nach einem begrenzten Gegenschlag des Iran und einem schnellen Waffenstillstand endete von Israel begonnene Krieg bereits nach 12 Tagen. Unklar bleibt, ob die iranischen Atomanlagen wirklich dauerhaft zerstört sind. Medienberichte deuten an, dass der Iran bald wieder Uran anreichern könnte – zumal er sich nun nicht mehr der Kontrolle der IAEA unterwerfen will.

NATO-Gipfel: Trump setzt sich durch

Auf dem NATO-Gipfel in Brüssel konnte Trump mit seiner Forderung nach einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP punkten – ein drastischer Schritt, der Panik bei europäischen Partnern auslöste. Kritiker warnen vor einer Aufrüstungsspirale, einem möglichen Bruch mit Russland und dem Verlust friedenspolitischer Perspektiven. Eine neue Entspannungspolitik, wie sie einst Willy Brandt verfolgte, wird zunehmend gefordert.

Ukrainekrieg: Friedensgespräche möglich, aber fragil

Trump deutet Gespräche mit Putin an, möglicherweise noch im Sommer in Istanbul – auch mit Erdogan als Vermittler. Ein früherer Friedensplan im April 2022 scheiterte mutmaßlich an westlichen Einflüssen. Neue Angriffe auf russische Atombomber und Infrastrukturen durch den ukrainischen Geheimdienst erschweren derzeit diplomatische Initiativen weiter. Russland macht Geheimdienste aus Großbritannien und den USA mitverantwortlich.

EU uneins, Selenskyj unter Druck

Neue EU-Sanktionen gegen Russland scheiterten am Widerstand Ungarns und der Slowakei. Selenskyj ist bei der aktuellen US-Regierung nicht wohl gelitten, will aber dennoch eine Drohnenfabrik mit US-Hilfe errichten. Beobachter vermuten, dass Russland die EU zunehmend als Hauptgegner betrachtet.

Wirtschaft & Börse: Euphorie trotz Schulden und Krieg

Haushaltspläne & Schulden

Deutschlands Verteidigungsetat soll massiv steigen – langfristig sogar auf bis zu 200 Mrd. €. Der Haushalt 2025 sieht bereits 62 Mrd. € dafür vor, bei einer Neuverschuldung von 81 Mrd. €. Trump plant Ähnliches für die USA, was Elon Musk scharf kritisiert – ein Staatsbankrott sei bei anhaltender Rezession nicht ausgeschlossen. Die US-Zinslast steigt durch hohe Anleiherenditen.

Börsen in Kauflaune

Trotz geopolitischer Risiken feiern die Börsen neue Rekorde. US-Tech-Aktien wie Nvidia, Tesla und Palantir steigen rasant – teils mit sehr hohen Bewertungen. KI, Quantencomputing und Robotik sorgen für Zukunftsfantasie. Auch Rohstoffe wie Platin (+30 %), Silber und Kupfer boomen. Die Märkte hoffen auf Zinssenkungen durch die Fed.

DAX & Osteuropa vorne dabei

Der DAX stieg auf über 24.000 Punkte (+20 % seit Jahresbeginn), doch Osteuropas Börsen schneiden erneut besser ab:

Ukraine (UTX): +64 %

Polen (PTX): +41 %

Slowenien (SBI): +30 %

Südosteuropa (SETX): +23 %

Tschechien (CTX): +24 %

Ungarn (HTX): +23 %

CECE-Index (Polen, Ungarn, Tschechien): +27 %

