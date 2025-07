USA: Droht der Schulden-Kollaps?

Die Vereinigten Staaten stehen vor einer finanziellen Katastrophe: Mit einer Staatsverschuldung von fast 37 Billionen US-Dollar (Stand Mai 2025), die 124 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht, schlittern die USA in eine gefährliche Schulden-Todesspirale.

Die jährlichen Zinskosten von fast 1 Billion US-Dollar fressen sich wie ein Krebsgeschwür durch den Haushalt, übertreffen die Ausgaben für Medicare und Verteidigung und drohen, die Wirtschaft in den Ruin zu stürzen. Ist die mächtigste Nation der Welt dem Untergang geweiht? Dieser Artikel beleuchtet die Ursachen, Risiken und die drohenden Folgen einer Krise, die das Land in den Abgrund reißen könnte. 1. Ein Schuldenberg ohne Ende Die Zahlen sind schwindelerregend: Seit Jahresbeginn 2025 ist die US-Staatsverschuldung um über 700 Milliarden US-Dollar gewachsen, und Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) warnen vor einem Anstieg auf 40 Billionen US-Dollar bis 2029. Jeder US-Bürger trägt eine Schuldenlast von 108.824 US-Dollar – eine Bürde, die künftige Generationen zu ersticken droht. Die Zinskosten explodieren, während die Politik in einem tödlichen Stillstand verharrt, unfähig, die Katastrophe abzuwenden.