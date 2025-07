D: Bürgergeld für alle Welt

Aktuell beziehen in Deutschland rund 2,59 Millionen Ausländer Bürgergeld. Davon sind rund 1,88 Millionen erwerbsfähig und circa 710.000 nicht erwerbsfähig. - Bürgergeld kostet rund 44 Milliarden Euro pro Jahr. Allein die Verwaltungskosten verschlingen 5 Milliarden.

Die Grafik ist leicht irreführend, weil sie suggeriert, Deutsche bezögen nur 5,3 Prozent dieser 44 Milliarden Euro Bürgergeld, Ukrainer hingegen rund 59 Prozent. Das stimmt aber nicht. Richtig ist: 59 Prozent der in Deutschland lebenden Ukrainer bekommen Bürgergeld, ebenso wie 53 Prozent der in Deutschland lebenden Syrer etc. ... und eben 5,3 % der in Deutschland lebenden Deutschen erhalten Bürgergeld.

Aktuell beziehen im Jahr 2025 in Deutschland (Stand Februar) rund 1,88 Millionen erwerbsfähige und circa 710.000 nicht erwerbsfähige Ausländer Bürgergeld - insgesamt also rund 2,59 Millionen. Knapp 48 % der Bürgergeld-Empfänger sind Ausländer.

Insgesamt bezogen zum Jahreswechsel 2024/2025 rund 5,42 Millionen Menschen in Deutschland Bürgergeld. Von diesen Empfängern waren etwa 2,82 Millionen deutsche Staatsbürger (rund 52 Prozent) - wobei es natürlich interessant wäre, zu erfahren, wie viele "Deutsche" mit Migrationshintergrund Bürgergeld beziehen. Diese Auswertung wird natürlich bewusst verschwiegen. Andererseits steht fest: 2,59 Millionen Bürgergeldbezieher (circa 48 Prozent) haben definitiv keinen deutschen Pass.



Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Absolute Zahlen

Die größten Gruppen unter den ausländischen Bürgergeld-Beziehern stammen aus folgenden Ländern (Stand Ende 2024):

Ukraine: 705.932

Syrien: 512.161

Afghanistan: 200.578

Türkei: 192.077

Westbalkan-Staaten: 111.529

Bulgarien: 108.267

Irak: 100.564

Rumänien: 77.564

Polen: 50.214

Serbien: 46.868

Italien: 42.680

Über 5 Milliarden Verwaltungskosten!

Die rund 44 Milliarden Euro sind nicht die Summe, die Bürgergeldempfänger bekommen. Das ist die Summe, die die Bundesregierung in ihrem Haushalt an Gesamtkosten im Zusammenhang mit dem Bürgergeld eingeplant hat. Darin enthalten sind zum Beispiel 5,25 Milliarden Euro für die Verwaltung.

(Quelle: Bundeshaushalt.de; Screenshot: CORRECTIV.Faktencheck Stand 2023)