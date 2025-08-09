     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

     

    NEU - Unser Börsen-Club: Die Top Aktien 2025! KI, Uran, Gold. Jetzt 800 Euro Vorteile sichern.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Trump erschüttert Finanzmärkte: Blick ins Tagebuch eines Hedgefonds-Managers

    Immer, wenn Trump den Mund aufmacht, kann es zu starken Turbulenzen an den Finanzmärkten kommen. Ein humorvoller Blick hinter die Kulissen eines Hedgefonds-Managers – unter einem US-Präsidenten, der unberechenbar ist.

    • 🕕 6:00 Uhr: Aufwachen. Erstmal checken, was Trump über Nacht mit Zöllen belegt hat. 🇰🇭 Kambodscha +200 %, 🇵🇾 Paraguay –3 % (haben sich bedankt).
    • ☕ 6:05 Uhr: Kaffee kochen.
    • 📱 6:10 Uhr: Trump twittert, dass die Gesetze manipuliert sind, weil er Arizona nicht mit Zöllen belegen darf. Gehe gedanklich das Portfolio durch…
    • 🌏 6:15 Uhr: Schnell die Märkte in Asien und Europa durchschauen.
    • 🌭 6:22 Uhr: Trump: Hotdogs gehören jetzt zur Ernährungspyramide. Exportverbot. Zum Glück sind wir da nicht investiert.
    • 👩‍❤️‍👨 6:30 Uhr: Kaffee trinken, mit der Frau reden, hoffen, dass Trump einfach Golf spielt...
    • ⛽ 6:31 Uhr: Trump meint, Öl bei $65 ist zu teuer. Droht jedem, der nicht mehr pumpt.
    • 📞 6:32 Uhr: Top-5-Position macht Earnings. Will in den Call um 7, aber Trump hält eine spontane Pressekonferenz.
    • 🏌️ 7:02 Uhr: Japan darf Golfbälle zollfrei exportieren – als Dank, dass Abe ihn schummeln ließ. Ich geh lieber in den Earnings-Call.
    • 📉 7:06 Uhr: Futures crashen 65 Punkte in einem Tick. Verlasse hektisch den Call. Trump redet noch.
    • 🧾 7:10 Uhr: Premarket-Quotes: $NVDA & $PLTR +5 % (weil heute ein Tag ist). S&P –80 Punkte.
    • 📈 7:15 Uhr: Trump ändert Meinung – S&P +25. Shorts fliegen raus. Ich geh zurück in den Call.
    • 🍺 7:30 Uhr: Irgendein No-Name-Broker stuft Top-Position runter. Aktie –15 % bei 300 Shares. Ich öffne ein Bier…
    • 🪙 8:00 Uhr: LP ruft an: „Mein ShitCoin ist +1800 %! 😎“
    • 💬 8:09 Uhr: 10yr-Bonds –17 bps. Nur ein Tweet, wie gut's Main Street geht.
    • 📞 8:15 Uhr: Sell-Side-Heini: „AI wird groß, willst du meinen Report?“ Nein.
    • 📧 8:20 Uhr: 10 Minuten echte Arbeit. Weltrekord.
    • 🌴 8:30 Uhr: Trump droht 🇧🇷 Brasilien. Unsere Position wird gesmasht. (Zweites Bier.)
    • 😌 8:33 Uhr: Damals unter Biden… produktiv. Der hat wenigstens ausgeschlafen.
    • 🗂️ 8:40 Uhr: Compliance-Call über ein neues Formular. Bürokratie pur.
    • 📉 8:59 Uhr: Trump: „Powell ist doof.“ Märkte wieder runter.
    • ⏰ 9:04 Uhr: Stiftungs-Call, die eh nie investieren. „Bitte DDQ an neues Format anpassen.“
    • 🎰 9:29 Uhr: Casino (aka Markt) öffnet. Let’s roll.
    • 📩 9:32 Uhr: Neue E-Mail vom Staat – noch ein Formular. 🥲
    • 📊 10:00 Uhr: Wir sind +0,5 %. Hoffnung keimt auf.
    • 💣 10:03 Uhr: Trump droht, Europa zu bombardieren. Markt –1,75 %
    • 🤷‍♂️ 10:06 Uhr: „War nur Spaß… aber vielleicht auch nicht.“
    • 🥃 10:08 Uhr: Zeit für Bourbon. Bier reicht nicht mehr.
    • 🛢️ 10:30 Uhr: EIA: Ölbestände sinken. Preis fällt trotzdem 5 %.
    • 🚀 10:40 Uhr: Don Juniors SPAC +300 % wegen ShitCoin-Gerücht.
    • 😭 10:45 Uhr: Freund jammert über Bewertungen. Wir lachen, dass wir echte Earnings wollten… wie dumm.
    • 🇷🇺 11:22 Uhr: Trump: „Putin mag mich.“ Danke für den Hinweis.
    • 🍽️ 11:40 Uhr: Zuviel Stress. Rechner aus, Mittagessen mit Kumpel – jammern gemeinsam.
    • 💸 12:05 Uhr: Kellnerin pitcht mir einen Coin. Hat angeblich Millionen damit gemacht.
    • 🤬 12:07 Uhr: Kumpel: „Investieren unter Trump ist Wahnsinn.“ Ich stimme zu. Aber Kamala wär schlimmer…

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Net-Tipps

    Alternativer Newsticker

    Bitcoin News
    Top Videos
    Podcast Max & Mross
    Videos: Relax-Kanal

    Kleinanzeigen:

    Italien Spitzen-Balsamico
    Original, der Beste, 25 Jahre
    https://balsamico.shop/de/

     

    WERBEN auf MMnews

     

    Aktuelle Presse
    Länder beschäftigen immer weniger Steuerprüfer

    Die Länder beschäftigen immer weniger Steuerprüfer und treiben entsprechend weniger Nachzahlungen ein. Das ergab eine Umfrage der "Süddeutschen Zeitung" unter den 16 Bundesländern. [ ... ]

    Israel: Waffen-Stopp stößt im Bundestag auf breite Unterstützung

    Die Entscheidung der Bundesregierungen, bestimmte Waffenlieferungen nach Israel zu stoppen, stößt im Bundestag auf breite Unterstützung. "Die Bundesregierung hat auf die Entscheidung des [ ... ]

    2. Bundesliga: Darmstadt siegt - Münster und Paderborn unentschieden

    Am 2. Spieltag der 2. Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 beim 1. FC Nürnberg in letzter Sekunde einen 1:0-Auswärtssieg gefeiert, während sich Preußen Münster und der SC Paderborn [ ... ]

    Israelischer Ex-Geheimdienstchef setzt auf ägyptischen Gaza-Plan

    Der ehemalige Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ami Ayalon, fordert von Deutschland Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. [ ... ]

    Autobahn-Klos: Linke will Raststätten verstaatlichen

    Die Linke will Autobahn-Toiletten verstaatlichen. Wer dieser Tage mit dem Auto reise, "zahlt an fast jeder Raststätte mindestens einen Euro für den Toilettengang", heißt es in einem Papier [ ... ]

    Polizeigewerkschaft lehnt längere Lebensarbeitszeit für Beamte ab

    Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat einen Vorstoß zu einer längeren Lebensarbeitszeit für Beamte abgelehnt. Man lehne es "rundherum" ab, dass Polizeibeamte "fünfeinhalb Jahre länger [ ... ]

    "Golden" an Spitze der deutschen Single-Charts - Sira auf Platz drei

    Der Song "Golden", den Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami als die fiktive K-Pop-Girlgroup Huntr-x im Animationsfilm "KPop Demon Hunters" von Netflix singen, steht erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.