Immer, wenn Trump den Mund aufmacht, kann es zu starken Turbulenzen an den Finanzmärkten kommen. Ein humorvoller Blick hinter die Kulissen eines Hedgefonds-Managers – unter einem US-Präsidenten, der unberechenbar ist.
- 🕕 6:00 Uhr: Aufwachen. Erstmal checken, was Trump über Nacht mit Zöllen belegt hat. 🇰🇭 Kambodscha +200 %, 🇵🇾 Paraguay –3 % (haben sich bedankt).
- ☕ 6:05 Uhr: Kaffee kochen.
- 📱 6:10 Uhr: Trump twittert, dass die Gesetze manipuliert sind, weil er Arizona nicht mit Zöllen belegen darf. Gehe gedanklich das Portfolio durch…
- 🌏 6:15 Uhr: Schnell die Märkte in Asien und Europa durchschauen.
- 🌭 6:22 Uhr: Trump: Hotdogs gehören jetzt zur Ernährungspyramide. Exportverbot. Zum Glück sind wir da nicht investiert.
- 👩❤️👨 6:30 Uhr: Kaffee trinken, mit der Frau reden, hoffen, dass Trump einfach Golf spielt...
- ⛽ 6:31 Uhr: Trump meint, Öl bei $65 ist zu teuer. Droht jedem, der nicht mehr pumpt.
- 📞 6:32 Uhr: Top-5-Position macht Earnings. Will in den Call um 7, aber Trump hält eine spontane Pressekonferenz.
- 🏌️ 7:02 Uhr: Japan darf Golfbälle zollfrei exportieren – als Dank, dass Abe ihn schummeln ließ. Ich geh lieber in den Earnings-Call.
- 📉 7:06 Uhr: Futures crashen 65 Punkte in einem Tick. Verlasse hektisch den Call. Trump redet noch.
- 🧾 7:10 Uhr: Premarket-Quotes: $NVDA & $PLTR +5 % (weil heute ein Tag ist). S&P –80 Punkte.
- 📈 7:15 Uhr: Trump ändert Meinung – S&P +25. Shorts fliegen raus. Ich geh zurück in den Call.
- 🍺 7:30 Uhr: Irgendein No-Name-Broker stuft Top-Position runter. Aktie –15 % bei 300 Shares. Ich öffne ein Bier…
- 🪙 8:00 Uhr: LP ruft an: „Mein ShitCoin ist +1800 %! 😎“
- 💬 8:09 Uhr: 10yr-Bonds –17 bps. Nur ein Tweet, wie gut's Main Street geht.
- 📞 8:15 Uhr: Sell-Side-Heini: „AI wird groß, willst du meinen Report?“ Nein.
- 📧 8:20 Uhr: 10 Minuten echte Arbeit. Weltrekord.
- 🌴 8:30 Uhr: Trump droht 🇧🇷 Brasilien. Unsere Position wird gesmasht. (Zweites Bier.)
- 😌 8:33 Uhr: Damals unter Biden… produktiv. Der hat wenigstens ausgeschlafen.
- 🗂️ 8:40 Uhr: Compliance-Call über ein neues Formular. Bürokratie pur.
- 📉 8:59 Uhr: Trump: „Powell ist doof.“ Märkte wieder runter.
- ⏰ 9:04 Uhr: Stiftungs-Call, die eh nie investieren. „Bitte DDQ an neues Format anpassen.“
- 🎰 9:29 Uhr: Casino (aka Markt) öffnet. Let’s roll.
- 📩 9:32 Uhr: Neue E-Mail vom Staat – noch ein Formular. 🥲
- 📊 10:00 Uhr: Wir sind +0,5 %. Hoffnung keimt auf.
- 💣 10:03 Uhr: Trump droht, Europa zu bombardieren. Markt –1,75 %
- 🤷♂️ 10:06 Uhr: „War nur Spaß… aber vielleicht auch nicht.“
- 🥃 10:08 Uhr: Zeit für Bourbon. Bier reicht nicht mehr.
- 🛢️ 10:30 Uhr: EIA: Ölbestände sinken. Preis fällt trotzdem 5 %.
- 🚀 10:40 Uhr: Don Juniors SPAC +300 % wegen ShitCoin-Gerücht.
- 😭 10:45 Uhr: Freund jammert über Bewertungen. Wir lachen, dass wir echte Earnings wollten… wie dumm.
- 🇷🇺 11:22 Uhr: Trump: „Putin mag mich.“ Danke für den Hinweis.
- 🍽️ 11:40 Uhr: Zuviel Stress. Rechner aus, Mittagessen mit Kumpel – jammern gemeinsam.
- 💸 12:05 Uhr: Kellnerin pitcht mir einen Coin. Hat angeblich Millionen damit gemacht.
- 🤬 12:07 Uhr: Kumpel: „Investieren unter Trump ist Wahnsinn.“ Ich stimme zu. Aber Kamala wär schlimmer…