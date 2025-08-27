     

    SPD Steuer-Raubzug: Jetzt sind die Aktien-Sparer dran

    Obwohl im Koalitionsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen, will die SPD nun höhere Steuern auf Kapitalerträge. Die Lügen-Koalition bedroht damit die private Altersvorsorge. Anleger sind die neuen Melkkühe ohne Lobby. Wer spart, wird ausgenommen.

    Von Meinrad Müller

    Die Kapitalertragsteuer liegt bei 25 Prozent. Dazu kommt der Soli. Und wer in der Kirche ist, zahlt noch mehr. Zusammen fast 28 Prozent. Schon das ist Raub. Wer vorsorgt, wird geschröpft. Wer Dividenden kassiert, landet am Schlachthaken.

    Doch den Genossen reicht es nicht

    Doch den Genossen reicht es nicht. Sie wollen 30 Prozent. Mit Soli und Kirche kratzt das dann 34 Prozent. Ein Drittel jedes jährlichen Zinsertrags oder jeder Dividende verschwindet in der Staatskasse.

    Rechnen wir es durch

    Rechnen wir es durch. 10.000 Euro Jahresertrag. Bisher kassiert der Staat 2.799 Euro. Mit den SPD-Plänen wären es 3.360 Euro. 561 Euro mehr. Jahr für Jahr. Millionenfach. Das ist kein Ausgleich. Das ist brutale Abzocke.

    Das Märchen von den Superreichen

    Die trifft es nicht. Die Reichen haben ihre Stiftungen. Ihre Trusts. Ihre Adressen auf den Cayman Islands. Sie lachen über solche Gesetze. Bezahlen muss der Mittelstand. Bezahlen muss der kleine Sparer. Der Rentner, der sich mit Dividenden die Rente aufbessert. Die junge Familie mit ETF-Sparplan. Der Handwerker, der sein Depot aufgebaut hat, um im Alter nicht dem Staat auf der Tasche zu liegen. Genau die werden jetzt zur Zielscheibe.

    Und das alles im Namen der „sozialen Gerechtigkeit“

    In Wahrheit ist es Doppelmoral pur. Der Sparerpauschbetrag? Seit Jahren lächerliche 1.000 Euro. Keine Anpassung an Inflation. Keine Entlastung. Alles wird teurer. Nur der Freibetrag bleibt festgefroren. Das ist Hohn.

    Die Folgen sind glasklar

    Die Folgen sind glasklar. Kapital flieht. Investoren gehen nach Österreich. In die Schweiz. Nach Luxemburg. Deutschland wird zum Anleger-Schlachthaus. Hier steckt niemand mehr Geld hinein. Rendite wird abgeschnitten, bevor sie überhaupt wachsen kann. Innovation wird abgewürgt. Vorsorge wird bestraft.

    Anleger sind die neuen.: Melkkühe

    Die SPD nennt es sozial. In Wahrheit ist es Raub. Wer das hinnimmt, erlebt bald 35 Oder 40 Prozent. Wer sein Geld retten will, muss jetzt aufwachen. Sonst bleibt vom Depot nur noch ein Haufen Knochen. Und ein Staat, der sich ins Fäustchen lacht.

