    Deutschland vor dem großen Crash

    Die Zeichen in Deutschland stehen auf Niedergang. Zwei Quartale hintereinander ist die Wirtschaft geschrumpft. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3. Mio., die Sozialausgaben explodieren. - Derweil werden Milliarden-teure Kraftwerke gesprengt. Sabotage?

    Von Meinrad Müller

    Sprengung des Wohlstands

    Wohlstand beginnt bei der Energie. Ohne sie gibt es keine Zukunft. Doch anstatt sie zu sichern, zerstört die Politik, was Generationen aufgebaut haben. Kühltürme werden gesprengt, modernste Kraftwerke vernichtet. Anlagen, die uns in Notzeiten retten könnten, werden unbrauchbar gemacht. Das nächste Opfer soll das Atomkraftwerk Gundremmingen in Bayern sein. Strom, der einst für drei Cent pro Kilowattstunde produziert wurde, wird aus Ideologie geopfert. Wer Kraftwerke in die Luft jagt, jagt den Wohlstand gleich mit.

    Explosion der Soziallasten

    Auch die soziale Bilanz spricht eine klare Sprache. 1990 verschlangen die Sozialausgaben ein Viertel der Wirtschaftsleistung, heute sind es schon ein Drittel. Arbeitnehmer melden fast doppelt so viele Krankheitstage wie vor zwanzig Jahren. Die Rentenkasse gleicht längst einem Kartenhaus. Schon jetzt finanzieren 100 Beitragszahler 52 Rentner, in zwölf Jahren sollen es 63 sein. Die Abgaben steigen Richtung 50 Prozent. Arbeiten lohnt sich immer weniger, während das Leben im sozialen Netz bequemer wird.

    Milliarden raus, Licht aus

    Die Absurdität zeigt sich im Alltag. In Berlin werden Denkmäler nicht mehr beleuchtet, Feuerwerke gestrichen, Straßen verdunkelt. Gespart wird im Kleinen. Doch gleichzeitig fließen gigantische Summen in Flüchtlingsheime. Ein Luxushotel wurde für 143 Millionen Euro umgebaut. Eine Sicherheitsfirma kassiert 100 Millionen für die Bewachung. Parallel dazu verschenkt Deutschland Strom ins Ausland, wenn Sonne und Wind zu viel liefern. Kostenpunkt: 18 Milliarden Euro. Die Lichter gehen hier aus, während Milliarden andernorts verbrannt werden.

    Deutschland verliert seine Substanz. Statt Arbeit, Energie und Unternehmertum zu fördern, würgt die Politik die Grundlagen des Wohlstands ab. Der Crash ist nicht mehr eine Gefahr. Er ist programmiert.

     

