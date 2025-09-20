     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Orbán: Die EU zerfällt – der Euro ist am Ende

    Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbáns rechnet mit Brüssel ab: Die EU im Zerfall, der Euro als Währungsgrab und der Ukraine-Krieg als europäisches Suizidpaket.

    Von Meinrad Müller
    Am 7. September sprach Viktor Orbán beim Bürgerpicknick im ungarischen Kötcse. Zum ersten Mal wurde seine Rede live im Fernsehen übertragen. Orbán nutzte die Bühne, um Europa den Spiegel vorzuhalten – und seine Worte waren Anklage und Abrechnung zugleich.
     
    Der Absturz Europas in Zahlen
     
    Orbán verwies in seiner Rede auf offizielle Zahlen.
    • Eurostat nennt für 2023 einen Anteil der EU an der Weltwirtschaft von nur noch 14,7 %
    • Die USA liegen laut dem Internationalen Währungsfonds 2025 bei rund 26 % Anteil
    • Auch beim Exportgeschäft zeigt sich der Niedergang. Wenn man alle Waren betrachtet, die aus der EU in den Rest der Welt gehen – also nach Amerika, Asien oder Afrika –, dann kam die EU 2022 nur noch auf rund 16,6 % der weltweiten Exporte.
    Die Welthandelsorganisation WTO führt die EU (27) zwar noch immer als einen der größten Akteure im Welthandel, doch Orbán machte klar: die Lücke zu den USA wird größer, und Brüssel sieht tatenlos zu.
     
    „Das ist kein Schicksalsschlag“, donnerte Orbán, „sondern das Ergebnis falscher Politik.“ Überregulierung, Schuldenmacherei und ideologische Projekte hätten Europa systematisch geschwächt.
     
    Der Euro sei Symbol dieses Irrwegs
     
    Eine gemeinsame Währung ohne gemeinsamen Haushalt könne nicht bestehen. Orbán sagte, die Eurozone werde zerfallen. Der nächste Haushalt der EU, geplant für 2028 bis 2035, könnte der letzte sein. Für ihn ist das Projekt „Vereinigte Staaten von Europa“ gescheitert.
     
    Russland habe militärisch gewonnen
     
    Die Ukraine werde am Ende geteilt. Europa zahle weiter Milliarden, ohne damit Einfluss zu gewinnen. Orbán warnte, dass die EU sich selbst ruiniere, wenn sie in einen Krieg gezogen werde, den sie nicht entscheiden könne.
     
    Amerika stark – Europa bleibt schwach
     
    Die USA hätten längst ihre Linie geändert. Statt Demokratieexport setze man jetzt auf Eigenversorgung. Washington sichere Rohstoffe, locke Investoren nach Hause. So entstehe eine neue Weltordnung mit regionalen Blöcken. Amerika stärke sich, Europa verliere an Gewicht.
     
    Brüssel versuche, die EU mit gemeinsamer Verschuldung zusammenzuhalten. Orbán warnte: Wer einmal in diesem Schuldensystem gefangen ist, hat keine Wahl mehr. Genau so seien einst die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden. Heute sei dieser Weg der letzte Versuch der EU, ihr Scheitern zu überdecken.
     
    Zum Schluss zog Orbán eine düstere Bilanz
     
    Solange die EU im Krieg feststeckt, bleibt sie eine lahme Ente. Militärisch abhängig von den USA. Wirtschaftlich geschwächt. Politisch blockiert. Orbán sprach von einem Europa, das im eigenen Netz aus Schulden und Illusionen gefangen sei. Nur Nationen, die auf eigene Stärke setzen, könnten bestehen. Ungarn wolle diesen Weg gehen.

     
    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Forschungsministerin verspricht umfassende Bafög-Reform

    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat eine umfassende Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (Bafög) zum Wintersemester 2026/2027 in Aussicht gestellt. "Am Image des [ ... ]

    Bär will innovative Verhütungsmittel für beide Geschlechter

    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) fordert die Entwicklung innovativer Verhütungsmittel für beide Geschlechter. "Verhütung darf nicht allein Aufgabe der Frauen sein", sagte [ ... ]

    Linke fordert Kindergelderhöhung auf 350 Euro

    Anlässlich des Weltkindertags an diesem Samstag fordert der Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, eine deutliche Erhöhung des Kindergelds. "Es braucht eine sofortige Anhebung des Kindergelds [ ... ]

    Grüne erwarten von neuer Bahnspitze "radikale Ehrlichkeit"

    Die Grünen erwarten vom neuen Bahnchef mehr Ehrlichkeit. Der Bahnexperte der Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, sagte der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe), dass die neue Spitzenperson im Konzern [ ... ]

    Handwerkspräsident wirft Bundesregierung Wortbruch vor

    Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat scharfe Kritik an der bisherigen Wirtschaftspolitik der Bundesregierung geäußert. Die anfängliche Aufbruchstimmung sei verflogen, "beim Thema [ ... ]

    CDU-Sozialflügel mahnt zu "Reformen ohne Kettensäge"

    Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu "Reformen ohne Kettensäge" aufgerufen. Die Äußerung von Merz, der jetzige Sozialstaat [ ... ]

    Klingbeil "geschockt" von Anfeindungen gegen Hubertz

    SPD-Chef Lars Klingbeil hat mit Entsetzen auf die öffentliche Debatte zur Schwangerschaft von Bundesbauministerin Verena Hubertz reagiert. "Ich bin geschockt gewesen, was eine junge Frau wie Verena [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.