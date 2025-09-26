LIVE CALL BÖRSE: Gewinner-Aktien Q4 2025

     

    Ich spreche in diesem Call über Gewinner-Aktien und analysiere neue Kursziele. Was erwartet uns im 4. Quartal an den Finanzmärkten? Welche Aktien haben großes Potenzial? Live Call heute 14:30

     

    In diesem Call beschäftigen wir uns mit Gewinner-Aktien und analysieren neue Kursziele. Was erwartet uns im 4. Quartal an den Finanzmärkten? Wo locken die größten Chancen, wo ist Vorsicht angebracht? Achtung: Dieser Call findet ausnahmsweise heute um 14:30 Uhr statt.

    Zum Live Call heute ab 14:15 diesen Link klicken:
    ▶▶ ZUM CALL (Zoom)

    Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

    Stuttgart startet mit 2:1-Sieg gegen Celta Vigo in die Europa League

    Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend sein erstes Spiel in der Europa League mit 2:1 gegen Celta Vigo gewonnen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Badredine Bouanani die Schwaben in der 51. [ ... ]

    Richterbund "erleichtert" über gelungene Verfassungsrichterwahl
    Richterbund

    Der Deutsche Richterbund (DRB) hat erleichtert auf die im zweiten Anlauf gelungene Verfassungsrichterwahl reagiert. "Es ist gut, dass der Bundestag nun seine Handlungs- und Kompromissfähigkeit in dieser [ ... ]

    Bericht: EU plant Schutzzölle gegen chinesische Billigimporte
    Bericht: EU plant Schutzzölle gegen chinesische Billigimporte

    Auf die zunehmende Abschottung des US-Marktes und eine Welle von Billigimporten aus China reagiert die Europäische Union mit neuen, eigenen Schutzmaßnahmen. Schon in den kommenden Wochen will [ ... ]

    AfD-Umfragerekorde erschrecken Koalitionspolitiker

    Politiker von CDU und SPD reagieren geschockt auf neue AfD-Umfragerekorde. "Die hohen Zustimmungswerte für die AfD erschüttern mich", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, [ ... ]

    DHL sucht Tausende Paketboten für Weihnachtsgeschäft

    Der Logistikkonzern DHL sucht Tausende Paketboten für das Weihnachtsgeschäft. Dies sagte Konzernchef Tobias Meyer dem Nachrichtenmagazin "Focus". Im Vorjahr hatte der Konzern 10.000 Leute für [ ... ]

    Trump verlangt von Erdogan Stopp von Öl-Geschäften mit Russland

    US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dazu aufgerufen, kein Öl mehr von Russland zu kaufen. "Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland [ ... ]

    IG Metall will E-Auto-Förderung und Hilfen für Zulieferer

    IG-Metall-Chefin Christiane Benner hat angesichts der immer angespannteren Lage bei zahlreichen deutschen Automobil-Zulieferern staatliche Hilfen gefordert. "Die Unternehmen aus der Zulieferbranche müssen [ ... ]

