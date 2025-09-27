Ex-Polizist: Deutschland nicht mehr zu retten

Rezession, zunehmende Kriminalität, Armut. Die Zukunftsaussichten für Deutschland sind düster. Rettung oder Umkehr ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: die links-grüne Politik-Akrobatk macht so weiter wie bisher.
Rezession, zunehmende Kriminalität, Armut. Die Zukunftsaussichten für Deutschland sind düster. Rettung oder Umkehr ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: die links-grüne Politik-Akrobatk macht so weiter wie bisher.
Neue Videos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italien Spitzen-Balsamico
Original, der Beste, 25 Jahre
https://balsamico.shop/de/
|