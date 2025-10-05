     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Die Geschichte vom noch nicht erreichten Wohlstand

    Wie wird man erfolgreich. Wie erreicht man Wohlstand und Unabhängigkeit? Hält die Politik, das System, die Menschen arm? Oder gibt es einen Ausweg aus dem Hamsterrad?

    Von Meinrad Müller

    Fast jeder Mensch strebt nach Wohlstand. Doch oft bleibt er aus. Woran liegt das? War man zur falschen Zeit am falschen Ort? Hatte man nicht die richtige Ausbildung, nicht den passenden Beruf? War man zu jung oder schon zu alt? Oder war es einfach nur Pech? Oder im falschen Land?

    Gedankliche Quereinsteiger

    Vielleicht hat man zu spät begonnen, vielleicht zu viel Sicherheit gesucht und zu wenig gewagt. Vielleicht fehlte auch nur der Fleiß. Oder hat man seine Zeit verplempert im Internet. Und dann begegnen wir jenen, die es scheinbar spielerisch geschafft haben. Sie zeigen uns Bilder, die jeder kennt: Mein Haus, mein Boot, mein Aktiendepot, meine Weltreisen, mein Ferrari. Ein Erfolgsalbum zum Herzeigen und doch nicht durch Lottogewinn oder Erbschaft entstanden.

    Viele dieser Menschen kamen als Quereinsteiger aus ganz anderen Branchen, ohne Diplom und ohne Titel. Sie haben ihren Weg gefunden, und genau das weckt die Neugier: Wie haben sie ihre Tage, Wochen, Monate und Jahre gestaltet? Wurden sie gefördert? Haben sie dicke, aussichtslose Bretter gebohrt und einfach nicht aufgegeben, wo andere längst das Handtuch warfen? Besitzen solche Menschen besondere Eigenschaften, - angeboren oder erlernt – im Umgang mit sich selbst und mit anderen? Haben sie im unscheinbaren Samenkorn schon die 80 Meter hohe Tanne erkannt? Oder haben sie sie wie viele andere unachtsam zertreten? Ideen zertreten ist genauso leicht.

    Es gibt darauf keine endgültige Antwort. Aber vielleicht hilft eine kleine Geschichte, die Zusammenhänge besser zu verstehen.

    Die Geschichte vom siebten Hund

    Es war an einem stillen Nachmittag im Park. Wenn ich dort allein spazieren gehe, geschieht kaum etwas. Die Hunde, die frei herumlaufen, beachten mich nicht. Sie ziehen ihre eigenen Kreise, als sei ich unsichtbar.

    Doch eines Tages nahm ich meinen kleinen Hund mit. Da veränderte sich die Szenerie. Zuerst kam ein zweiter Hund herbei, neugierig und verspielt. Dann ein dritter, ein vierter. Bald waren es fünf, sechs – und schließlich der siebte. Aus einem einzelnen Gefährten war ein ganzes Rudel geworden.

    Jeder dieser Hunde trägt für mich einen besonderen Namen. Der erste heißt ideenreich – denn ohne den Funken einer Idee beginnt kein Weg. Der zweite heißt arbeitsreich – denn ohne Mühe bleibt jede Idee ein Traum. Der dritte heißt erlebnisreich – Erfahrungen machen das Leben bunt und tief. Der vierte heißt hoffnungsreich – Zuversicht hält uns aufrecht, wenn es schwer wird. Der fünfte heißt abwechslungsreich – Vielfalt schützt vor Müdigkeit und Stillstand. Der sechste heißt lebensreich – er bringt Kraft, Atem und Freude.

    Und dann tritt der siebte Hund hinzu. Er heißt schlicht Reichtum. Doch er kommt nicht, wenn er allein gerufen wird. Er erscheint nur dort, wo die sechs anderen schon versammelt sind.

    Denn der siebte Hund liebt die Gesellschaft der ersten sechs. Auch sie sind Reichtümer – jeder auf seine Weise. Und wie man seit alters sagt: Gleich und gleich gesellt sich gern.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    2. Bundesliga: Torreiches Remis zwischen Karlsruhe und Dresden

    Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden zuhause gegen den Karlsruher SC mit 3:3 unentschieden gespielt. Die Sachsen erwischten einen Start nach Maß: In der achten Minute [ ... ]

    1. Bundesliga: Bayern München fertigt Frankfurt souverän ab

    Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim gegen den FC Bayern München mit 3:0 gewonnen. Die Bayern starteten direkt mit Feuer in die Partie: Ein langer Schlag [ ... ]

    Drohnen-Alarm erster Fall für neuen Sicherheitsrat im Kanzleramt

    Die auffällige Häufung von Drohnensichtungen über Flughäfen, Häfen, Rüstungsbetrieben und Militäranlagen wird offenbar zum ersten großen Fall für den neu geschaffenen [ ... ]

    Lottozahlen vom Samstag (04.10.2025)
    Lottozahlen vom Samstag (04.10.2025)

    In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 11, 12, 23, 29, 37, die Superzahl ist die 6. Der Gewinnzahlenblock im [ ... ]

    1. Bundesliga: Bremen erringt knappen Heimsieg gegen St. Pauli

    Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen im Weserstadion gegen den FC St. Pauli mit 1:0 gewonnen. Die Bremer legten einen Traumstart hin: Eine Hereingabe von Njinmah [ ... ]

    Tschechische Medien: Babis bei Parlamentswahl klar vorne
    Tschechische Medien: Babis bei Parlamentswahl klar vorne

    Die Rechtspopulisten der ANO-Partei um Ex-Ministerpräsident Andrej Babis liegen bei der Parlamentswahl in Tschechien klar vorne. Hochrechnungen zufolge, die von tschechischen Medien am Samstagabend [ ... ]

    Formel 1: Russell holt Pole in Singapur - Verstappen Zweiter

    Beim Großen Preis von Singapur startet George Russell am Sonntag aus der Pole-Position. Der Mercedes-Pilot legte am Samstag vor Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und McLaren-Pilot Oscar Piastri die schnellste [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.