Der Tod des Handlungsreisenden Wadephul

China zeigt Deutschland die kalte Schulter. Der Außenminister reist nicht nach Peking, weil niemand ihn mehr empfangen will. Noch lebt er, aber für Peking ist Johann Wadephul politisch tot.

Von Meinrad Müller

Mit einem Koffer voller Geld nach China. Einkaufen, was uns fehlt: Seltene Erden, Metalloide, Grundstoffe für Medikamente. Doch selbst das geht nicht mehr. Der Handlungsreisende der einkaufen sollte, steht da wie ein Pudel im Regen. Und Deutschland mit ihm. Geld allein reicht eben nicht. Gute Beziehungen gehören dazu.

Ein Bittsteller aus Berlin

Er wäre unterwegs gewesen im Auftrag der deutschen Industrie. Batterien, Halbleiter, Pharmaprodukte, alles hängt an Chinas Lieferbereitschaft. Doch seit Peking die Exportregeln verschärft hat, bekommt nur noch Ware, wer seine Betriebsgeheimnisse offenlegt. Fotos, Diagramme, Kundendaten. Wer sich weigert, bekommt gar nichts. China will wissen, was und wie produziert wird und wer die Produkte kauft.

So sammelt China Wissen und wieder einmal merkt niemand, wie tief wir schon im Netz des roten Drachen hängen, wie eine hilflose Fliege im Spinnennetz.

Peking erteilt Nachhilfe

Die Absage war kein Zufall. Sie war Lektion. Jahrelang belehrten deutsche Politiker China über Taiwan, Russland und Menschenrechte. Jetzt zeigt Peking, wer das Sagen hat. Kein Termin, kein Gespräch, keine Chance. China vergisst nichts. Und wer wirtschaftlich abhängig ist, sollte moralisch nur noch flüstern. Per Abstimmung im Bundestag kann China nun mal zu nichts bewegt werden.

Industrie in Panik

In Deutschland mussten Betriebe die Produktion stoppen. Besonders kleine Zulieferer trifft es zuerst. Keine Vorräte, kein Material, keine Hoffnung. Ganze Lieferketten stehen still. 95 Prozent unserer Seltenen Erden kommen aus China. Diese Zahl ist das Ergebnis jahrzehntelanger Naivität aller deutschen Regierungen. Beamte ohne wirtschaftliche Kompetenz.

Die neue Weltordnung

Deutschland hat den Rohstoffzug verpasst. Man glaubte an den freien Markt, während China längst Monopole schuf. Heute entscheidet Peking, wer beliefert wird – und wer friert. Wadephul sollte retten, was zu retten ist. Doch das Spiel war vorbei, bevor er startete. So endet der Handlungsreisende.

Ein Land, das auf Knien bittet, ist kein Partner mehr, sondern nur noch Kunde.

Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p