Gehaltserhöhung um 1 Billion Dollar – oder Musk geht

Teslas Vorstand warnt: Ohne ein 1 Billion Dollar Einkommenspaket könnte Elon Musk das Unternehmen verlassen. Eine Billion Dollar – das sind 1 000 Milliarden Dollar, eine Eins mit zwölf Nullen.

Von Meinrad Müller

Die Spannung vor dem 6. November

Laut Reuters spitzt sich die Lage zu. Der Aufruf an die Aktionäre kommt wenige Tage vor der Jahreshauptversammlung am 6. November. Dann wird entschieden, ob Elon Musk das geforderte 1 Billion Dollar Einkommenspaket bekommt, oder ob Tesla seinen Lenker verliert. Der Konzernvorstand spricht von einer Schicksalsabstimmung. Ohne Musk, so die Warnung, drohe Tesla, seinen wichtigsten Mann zu verlieren.

Der Lenker von Tesla

Elon Musk ist Vorstandsvorsitzender und Technikchef des Autobauers. Er hält etwa 13 Prozent an Tesla, genug, um den Kurs mitzubestimmen, doch nicht, um allein zu bestimmen, wohin die Reise geht. Trotzdem gilt er für Tesla als überlebensnotwendig. Er ist das Gesicht, die Marke und der Motor des Unternehmens. Wenn er geht, wäre Tesla vielleicht nur eine glänzende Karosserie ohne Antrieb. Genau dieses Bild will man vermeiden.

Achtundsechzigtausend Prozent

Ein gewisses Händchen muss dieser Elon in Finanzangelegenheiten ja haben. Die Anleger lieben ihn. Seit Teslas Börsennotierung 2010 wuchs der Wert von Tesla von 2 Milliarden Dollar auf 1,5 Billionen Dollar (Stand 27. Oktober 2025). Das ist ein Zuwachs von 68.000 Prozent. Wer solche Zahlen vorweisen kann, darf schon mal laut träumen. Aus seiner Sicht ist es ganz einfach: Er will sein Vermögen von derzeit 500 Milliarden US Dollar nur verdreifachen, so wie unsereins von fünf auf fünfzehn Millionen kommen möchte.

Was 1 Billion Dollar bedeutet

1 Billion Dollar sind 1.000 Milliarden Dollar. Etwa so viel wie die CDU/SPD Neuverschuldung. Musk will dieses Paket aber für sich als Anreiz verstanden wissen, um weiterzumachen. Der Tesla-Vorstand nennt es Motivation, Kritiker nennen es Maßlosigkeit. Ein Vergleich hilft: Wenn ein Geschäftsführer einer GmbH den Firmenwert von 50 Millionen Dollar auf 85 Millionen Dollar steigern wollte – und dafür selbst 10 Millionen Dollar forderte – wäre das im gleichen Verhältnis. Kein Gesellschafter würde das akzeptieren.

Das Ziel: 8,5 Billionen Dollar Börsenwert

Musks Vergütungspaket sieht 12 Stufen mit Aktienoptionen vor. Eine davon greift, wenn Tesla einen Marktwert von 8,5 Billionen Dollar erreicht. Zum Vergleich: Die gesamte deutsche Wirtschaft leistet rund 4,5 Billionen Dollar (BIP) im Jahr.

Am 6. November wird also entschieden, ob Elon Musk weiter bei Tesla lenkt oder loslässt. Wenn ein Mann 1 Billion Dollar fordert, um motiviert zu bleiben, zeigt das, wie weit sich die Finanzwelt von der Realität entfernt hat. Arbeiter kämpfen um fünf Prozent Lohnsteigerung, während Tesla diskutiert, ob 1 Billion Dollar genug sind, um den eigenen Boss bei Laune zu halten.

Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p