     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Enteignung 2026: Das droht im neuen Jahr!

    Trotz Steuerrekord vergreift sich der Staat am Vermögen der Bürger. Voraussetzungen für Enteignung, Abgaben und höhere Steuern sind geschaffen. Droht die überraschende Vermögensabgabe – wenn der Staat über Nacht zugreift?

     

    2026 könnte die Stunde der Vermögensabgabe schlagen. Juristisch vorbereitet, politisch machbar, technisch sofort umsetzbar. Der Zugriff auf private Ersparnisse kann ohne öffentliche Debatte erfolgen.

    Über Nacht ist alles anders

    Eine einzige Kabinettssitzung kann genügen. Der Staat ruft eine Notlage aus. Dann beschließt er eine einmalige Vermögensabgabe. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat bestätigt, dass sie rechtlich möglich ist. Wie hoch die Schwelle für „großes Vermögen“ liegt, bleibt offen. Damit kann jeder betroffen sein, der vorgesorgt hat.

    In der Wirtschaft heißt es Insolvenz, wenn Ausgaben höher sind als Einnahmen. Der Staat dagegen nennt seine Defizite „Sondervermögen“. Das klingt harmlos, ist aber nur eine freundliche Umschreibung für Zahlungsunfähigkeit. So werden Schulden aus dem Haushalt ausgelagert und in neue Töpfe verschoben. Das Problem bleibt bestehen. Der Unterschied ist nur, dass der Staat sich nicht selbst saniert, sondern seine Bürger heranzieht.

    Berlin plant, was der Bund umsetzen könnte

    Der Berliner Senat, also die Landesregierung, hat ein Vergesellschaftungsrahmengesetz in der Schublade. Vergesellschaftung heißt auf Deutsch Enteignung. Was heute einem gehört, gehört dann allen oder keinem. Berlin ist nach 35 Jahren Wiedervereinigung erneut vom DDR-Virus befallen und sieht das nicht als Rückfall, sondern als modernen Lifestyle.

    Wer beispielsweise nicht genug in den Klimaschutz investiert oder zu viel seiner Gewinne entnimmt, riskiert eine „Vergesellschaftung“. Das erinnert an alte Zeiten. Heißt es bald: „Dein Betrieb gehört dem Roten Rathaus“? In den Büros dort sitzen offenbar noch Menschen, die das Arbeiterparadies nie verlassen haben.

    Was digital gespeichert ist, kann digital belastet werden

    Die Grundbücher sind elektronisch geführt. Damit wäre es technisch leicht, Sicherungshypotheken zentral einzutragen. So etwas hat es schon gegeben. Beim Lastenausgleich von 1952 wurde auf schuldenfreie Häuser Zwangshypotheken eingetragen. Wer ein eigenes Heim besaß, fand am nächsten Tag eine Schuld über 50.000 Euro im Grundbuch und musste diese über Jahre monatlich erneut abtragen. Der Eingriff war leise, aber wirkungsvoll. Heute könnte das in wenigen Minuten geschehen.

    Krisen als Hebel

    Das Muster ist alt. Zuerst wird eine Krise ausgerufen. Dann folgt der Ruf nach Solidarität. Medien erklären, es sei gerecht, wenn die Vermögenden mehr zahlen. Am Ende trifft es den Sparer. Bargeld, Gold, Immobilien und Wertpapiere können erfasst und belastet werden. Wer die Herkunft seines Vermögens nicht nachweisen kann, riskiert die Einziehung.

    Die Vermögensabgabe wird nicht angekündigt, sie wird beschlossen. Über Nacht und mit Hinweis auf eine Notlage. Der Staat nennt es Verantwortung, der Bürger nennt es Enteignung. Noch bleibt Zeit, Eigentum zu ordnen und Rücklagen zu sichern.

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Brisante Hintergründe im kostenlosen Vermögensschutz Webinar Dienstag, 4. November 19:00 Uhr: 

    https://vermoegensschutz-workshop.de

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Merz bekommt im "Stadtbild"-Streit Rückendeckung aus Thüringen

    Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) verteidigt die Aussagen vom Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über angeblich negative Veränderungen im "Stadtbild" durch illegale Migration [ ... ]

    CSU will Abschiebungen nach Syrien - Widerspruch zu Wadephul
    CSU will Abschiebungen nach Syrien - Widerspruch zu Wadephul

    Führende CSU-Politiker verlangen von Außenminister Johann Wadephul (CDU), dass er sich an die Verabredung im Koalitionsvertrag hält und den Weg für Abschiebungen nach Syrien freimacht. CSU-Landesgruppenchef [ ... ]

    Zahl der Asylerstanträge geht weiter zurück

    Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist weiter rückläufig. Laut eines Berichts der "Bild am Sonntag" gab es im Oktober diesen Jahres 55 Prozent Asylerstanträge weniger als im Vorjahresmonat. [ ... ]

    Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber trommelt weiter
    Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber trommelt weiter

    Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber versucht weiter, sich ins Gespräch zu bringen. Nun hat er einen Gastbeitrag für den "Stern" geschrieben, der am Sonntag online erscheint, [ ... ]

    Wagenknecht schreibt wegen Neuauszählung Brandbrief an Klöckner

    In ihrem Kampf um die Neuauszählung der Bundestagswahl hat sich BSW-Chefin Sahra Wagenknecht gemeinsam mit ihrer Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali mit einem Brandbrief direkt an Bundestagspräsidentin [ ... ]

    Trump droht Nigeria mit Einmarsch wegen Tod von Christen

    US-Präsident Donald Trump droht Nigeria mit einem militärischen Einsatz. "Wenn die nigerianische Regierung weiterhin die Tötung von Christen zulässt, werden die USA jegliche Hilfe und [ ... ]

    2. Bundesliga: Darmstadt und Bielefeld unentschieden

    In der Samstagabendpartie des 11. Zweitligaspieltags haben sich Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld am Samstagabend mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Darmstadt rückt mit dem Punkt auf Platz vier [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.