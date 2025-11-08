     

    LIVE CALL BÖRSE: Seltene Erden - Aktien der Zukunft

    Aktien aus dem Bereich Seltene Erden Sind von ihrem Hoch 50 % eingestürzt: Jetzt rein? Der Rohstoff ist extrem wichtig für moderne Industrie. - Börse in Korrekturmodus, wie tief geht's?  Live Call heute um 14:30 Uhr.

    In diesem Call beschäftigen wir uns mit den heiß umkämpften Seltenen Erden und Unternehmen, die diese im Westen produzieren. Die Kurse der Aktien sind von den Höchst-Ständen rund 50 % gefallen. Einstiegssignal? - Außerdem beschäftigen wir uns mit den Aussichten am Gesamtmarkt. Kommt eine größere Korrektur?

    Zum Live Call heute ab 14:15 diesen Link klicken:
    ▶▶ ZUM CALL (Zoom)

    Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

    Frei rechnet fest mit steigender Beliebtheit der Koalition

    Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) rechnet fest mit steigender Beliebtheit der schwarz-roten Koalition. Frei sagte der "Rheinischen Post" (Samstag): "Sobald die Reformen für die Bürger spürbar [ ... ]

    Grünen-Politiker Gelbhaar will Comeback

    Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar (Grüne) will ein Comeback auf der politischen Bühne. Seine Kandidatur für das Abgeordnetenhaus biete "die Möglichkeit, dass wir in [ ... ]

    1. Bundesliga: Bremen siegt gegen Wolfsburg

    Zum Auftakt des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen dank eines Last-Minute-Tors 2:1 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Die Bremer starteten engagiert in die Partie und hatten [ ... ]

    2. Bundesliga: Dresden verliert zu Hause gegen Nürnberg

    Zum Auftakt des 12. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:2 verloren. Der Freitagabend im Rudolf-Harbig-Stadion begann bereits mit [ ... ]

    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (07.11.2025)

    In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 13, 19, 22, 35, 40, die beiden "Eurozahlen" sind die 2 und die 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die [ ... ]

    Orbán herzlich von Trump im Weißen Haus empfangen

    Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist am Freitag von US-Präsident Donald Trump betont herzlich im Weißen Haus empfangen worden. Anstatt im Oval Office fand die obligatorische [ ... ]

    VW setzt weiter auf China - und verstärkt Engagement sogar

    Volkswagen verstärkt sein Engagement in China trotz geopolitischer Spannungen. China-Vorstand Ralf Brandstätter sagt, dass der Zugang zu eigenen Hochleistungs-Chips für autonomes Fahren und [ ... ]

