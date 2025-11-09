     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Kollaps des Gesundheitssystems und eine mögliche Nischenlösung

    Aktuelle Daten der Bundesregierung vom Oktober 2025 zeigen: In Deutschland fehlen bereits über 5.000 Hausarztpraxen. 370 Milliarden Euro werden jährlich an Versicherungsprämien bezahlt. Doch das System ist selbst krank.

    Von Meinrad Müller

    Ein neuartiges Vereinsmodell, von Patienten erdacht, könnte die medizinische Versorgung endlich verbessern. Heute: überfüllte Wartezimmer, Ärzte in Akkordarbeit, fünf Minuten pro Patient, ein Menschenleben wird zur Fallnummer. Nicht aus Bosheit, sondern weil Bürokratie, Budgetzwang und Dokumentationswahn Ärzte in den Takt zwingen. Zeitdruck gefährdet Diagnose, Vertrauen und Heilung.

    Ärzte schwören den Hippokratischen Eid: „Zuerst nicht schaden“ – primum non nocere.

    Führt aber dieser Dauerstress der Ärzte nicht genau dazu, möglicherweise und unbeabsichtigt doch Schaden anzurichten?

    Was, wenn ein Privatarzt ganz ohne Zusatzversicherung nach Hause käme?

    Alle Patienten wünschten sich ein ausführliches Gespräch. Viele Ärzte würden es ja gern führen. Doch wer sich heute Zeit nimmt, verdient am Ende weniger. Die Abrechnung belohnt Menge statt Qualität. Selbst Privatpatienten berichten von Hektik. Gute Medizin braucht jedoch Zeit, aber Zeit ist im derzeitigen System nicht vorgesehen, das Milliarden an Beiträgen verschlingt.

    Die Idee: 100 Menschen, 50 Euro, ein Vereinsarzt

    Was wäre, wenn Patienten sich zusätzlich selbst organisierten? Und das ginge so: Hundert Personen legen im Monat je 50 Euro in eine „Gesundheitsvereinskasse“. Das ergäbe dann 5.000 Euro. Mit diesem Betrag ließe sich ein junger Arzt anstellen, so wie es auch bei großen Fußballvereinen einen Vereinsarzt gibt. Der Arzt wäre einziger Mitarbeiter des Vereins und betreute ausschließlich nur die 100 Mitglieder des Vereins. Kein Kassenarztvertrag, keine Budgetdecke, keine 70-Patienten-Tage.

    Die 5.000 Euro Mitgliedsbeiträge des Vereins decken alles ab:

    – Gehalt für den jungen Arzt bei 30 Stunden pro Woche
    – Sozialabgaben
    – ein einfaches Leasingauto
    – Kfz-Steuer und Versicherung, Benzin
    – ein Diensthandy

    Der Verein finanzierte nur den einen Arzt. Dieser betreute die Mitglieder persönlich. Ein Privatarzt, der den Patienten keine Rechnungen schickte.

    Der Vereinsarzt hätte viel Zeit – und käme wie die Feuerwehr

    Der Vereinsarzt brauchte keine eigene Praxis und kein Wartezimmer. Er rechnete nicht mit der Krankenkasse ab, sondern erhielte sein Gehalt direkt vom Verein. Er käme zu den Mitgliedern nach Hause, ohne Stress, ohne Termindruck. Stellen Sie sich vor: Der Arzt klingelt und hat keine Stoppuhr in der Tasche. Und wenn von 100 Vereinsmitgliedern etwa 20 im Monat krank würden, dann hätte er rechnerisch einen ganzen Tag Zeit für einen einzigen Patienten. So entsteht Raum für gründliche Untersuchung und ehrliches Zuhören. Medizin würde wieder persönlich und menschlich.

    Die Krankenkasse bliebe

    Die gesetzliche oder private Krankenversicherung bliebe bestehen. Krankenhaus, MRT, Operationen. Der Vereinsarzt übernähme das, was heute fehlt: persönliche Betreuung, Prävention, Beratung bei und nach Krankenhausaufenthalten, Begleitung, Zeit. Der Vereinsarzt wäre wie früher der gute alte Hausarzt. Wer zusätzlich zum klassischen Hausarzt möchte, könnte das wie bisher tun, zum Beispiel für Laborwerte oder Überweisungen. Das Vereinsarztmodell ergänzte das System.

    Ein neuer ärztlicher Beruf entstünde

    Viele junge Ärzte verlassen Kliniken, weil sie dort überlastet und unterbezahlt sind. Im Vereinsmodell hätten sie feste Einnahmen, medizinische Freiheit, planbare Arbeitszeit. Kein Burn-out, kein 24-h-Dienst. Sie arbeiteten nicht mehr gegen die Uhr, sondern für Menschen. Das macht den Beruf wieder attraktiv.

    Warum das Modell überzeugt

    50 Euro im Monat sind ein überschaubarer Mitgliedsbeitrag.
    Hundert Menschen gemeinsam können erreichen, was einer allein nie schafft.
    Viele selbstständige regionale Vereine schaffen Nähe und Vertrauen.
    Zeit ist die wichtigste Medizin und hier gäbe es sie wieder.

    Ein erster Schritt in eine bessere Versorgung

    Hundert Menschen, ein Verein, ein Arzt, mehr wäre nicht nötig. Jeder Verein wäre selbstständig und könnte sehr regional agieren, um die Fahrzeiten des Arztes kurz zu halten. Für die nächsten 100 Mitglieder gründete man einfach einen weiteren Verein. Ohne Dachverband, ohne Bürokratie.

    Ob diese Form der Patientenbetreuung umgesetzt wird, wird sich zeigen. Zunächst ist es nur eine gut gemeinte Idee. Doch sie zeigt einen Weg aus der Fünf-Minuten-Medizin und macht deutlich: Wir sind dem System nicht ausgeliefert.

    Wir könnten eine bessere Medizin selbst in die Hand nehmen. Zu befürchten ist allerdings, dass diese gute Idee im Keim erstickt wird.

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    2. Bundesliga: Hertha gewinnt auf dem Betzenberg

    In der Samstagabendpartie des 12. Zweitligaspieltags hat Hertha beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 gewonnen. Die Berliner übernahmen erst allmählich die Kontrolle, in der 20. Minute wurden die [ ... ]

    1. Bundesliga: Gladbach gewinnt das 99. Rheinderby gegen Köln

    Im 99. Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln haben sich die Gastgeber am Samstagabend deutlich mit einem 3:1 durchgesetzt. Dabei begann die Partie zunächst ausgeglichen: [ ... ]

    Lando Norris holt auch Pole für Großen Preis von Sao Paulo

    Lando Norris startet beim auch beim Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien am Sonntag aus der Pole. Der McLaren-Pilot fuhr bei Qualifying am Samstag die schnellste Zeit vor Kimi Antonelli (Mercedes) [ ... ]

    Lottozahlen vom Samstag (08.11.2025)

    In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 10, 16, 26, 39, 44, die Superzahl ist die 0. Der Gewinnzahlenblock im [ ... ]

    Bayern kassieren erstes Unentschieden der Saison

    Der FC Bayern München hat erstmals in der aktuellen Bundesliga-Saison ein Unentschieden kassiert. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details von der Partie bei Union Berlin.

    Foto: Union [ ... ]

    1. Bundesliga: FC Bayern bei Union Berlin nur unentschieden

    Am 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München das erste Unentschieden dieser Bundesliga-Saison kassiert. Bei Union Berlin stand es am Samstagnachmittag zum Schluss 2:2. [ ... ]

    Norris gewinnt Sprint in Brasilien

    Lando Norris hat das Sprintrennen beim Großen Preis von Brasilien gewonnen. Der McLaren-Pilot fuhr am Samstagmittag in Sao Paulo als Erster über die Ziellinie. Die dts Nachrichtenagentur sendet [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.