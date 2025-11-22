LIVE CALL BÖRSE: KI Perlen / Angriff auf NVIDIA, Palantir, Bitcoin-Crash

Finanzmärkte in Aufruhr, Krypto crasht. Wie geht es weiter im KI Sektor nach den Zahlen von NVIDIA? - Was ist mit Gold? Was passiert mit Bitcoin? Live Call heute 14:30 Uhr.

Wie geht es weiter im KI Sektor nach den Zahlen von NVIDIA? - Wie sieht es aus bei Gold? Was passiert mit Bitcoin? Ist die BÖRSE überhitzt? - Gast: Max Ebert. Er stellt seine Prognosen und ein neues Trading-Projekt vor mit Überraschung für Club-Mitglieder!

Zuschauer können Fragen stellen. Der Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

Zum Live Call heute ab 14:15 diesen Link klicken:

▶▶ ZUM CALL (Zoom)

Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

Wichtige Infos zum MMnews-Club:

Gewinnerliste im MMnews-Club - der exklusive Börsen-Club von Michael Mross - ▶▶ jetzt 400 Euro Vorteile sichern.