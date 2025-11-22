     

    LIVE CALL BÖRSE: KI Perlen / Angriff auf NVIDIA, Palantir, Bitcoin-Crash

    Finanzmärkte in Aufruhr, Krypto crasht. Wie geht es weiter im KI Sektor nach den Zahlen von NVIDIA? - Was ist mit Gold? Was passiert mit Bitcoin? Live Call heute 14:30 Uhr.

    Wie geht es weiter im KI Sektor nach den Zahlen von NVIDIA? - Wie sieht es aus bei Gold? Was passiert mit Bitcoin? Ist die BÖRSE überhitzt? - Gast: Max Ebert. Er stellt seine Prognosen und ein neues Trading-Projekt vor mit Überraschung für Club-Mitglieder!

    Zuschauer können Fragen stellen. Der Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

    Zum Live Call heute ab 14:15 diesen Link klicken:
    Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fünf Prozent

    Die Haushalte und die Industrie nutzen mehr Gas als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sei der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2024 um "etwa 30.000 Terawattstunden oder fünf Prozent" gestiegen, [ ... ]

    Verkehrsminister erwägt "Social Leasing" für E-Autos

    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwägt eine einkommensabhängige staatliche Förderung für das Leasen von E-Autos. "Wir denken in der Bundesregierung intensiv darüber [ ... ]

    G20: Hofreiter ermahnt Merz zur Reparatur von Deutschlands Ansehen

    Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, seine Bemerkung über Brasilien an diesem Samstag beim Treffen mit dessen Präsident Luiz Inácio [ ... ]

    ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-Ladesäulen-Plan

    Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) mahnt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), den "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" für mehr E-Autos konkreter zu machen. "Die Bundesregierung [ ... ]

    Klingbeil kritisiert Spekulationen über Minderheitsregierung

    Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil hat auf die Gerüchte um eine Unions-Minderheitsregierung reagiert und erklärt, dass sich die SPD nicht erpressen lasse. "Ich nehme wahr, dass so was hin [ ... ]

    UN-Klimakonferenz geht in die Verlängerung - EU warnt vor Scheitern
    UN-Klimakonferenz geht in die Verlängerung - EU warnt vor Scheitern

    Die Weltklimakonferenz in Belém (COP 30) geht in die Verlängerung. Bis zum geplanten Ende um 18 Uhr (Ortszeit) konnte keine Einigung erzielt werden. Verlängerungen sind bei den UN-Klimakonferenzen [ ... ]

    Bundesliga: Mainz und Hoffenheim trennen sich unentschieden

    Zum Auftakt des 11. Spieltags der Bundesliga hat Mainz hat gegen Hoffenheim ein 1:1 erreicht, nachdem Danny da Costa in der 76. Minute den Rückstand durch ein Eigentor von Andreas Hanche-Olsen aus [ ... ]

