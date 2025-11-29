     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

    Putsch in New York

    Neben der Stadtverwaltung wurden von dem linken Bürgermeister Mamdani vor zwei Tagen „Räte“ eingesetzt, nicht gewählt. Besetzt mit „alten Kameraden“ vom DSA. Wohin „Räte“ führen, kennen wir aus der Sowjetunion.

    Von Meinrad Müller

    Zohran Mamdani, 34, Muslim, Mitglied der DSA (Democratic Socialists of America, eine Organisation, die den Kapitalismus offen abschaffen und durch kollektivistische Rätestrukturen ersetzen will, genau wie die Bolschewiki 1917 in Russland), hat am 4. November die Bürgermeisterwahl mit knapp 50,4 Prozent gewonnen. Seitdem läuft etwas, das uns richtig Angst macht.

    Wer die russischen Sowjets von 1917 kennt, die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte in Petrograd und Moskau, der erkennt das Muster sofort: Man baut eigene Machtorgane aus „Räten“ und „Aktivisten“ auf und nennt das „Macht der Basis“. Am Ende stand die Oktoberrevolution, Millionen Tote, Gulags und siebzig Jahre Diktatur.

    Genau dieses Modell wird jetzt in New York kopiert.

    Vor zwei Tagen hat Mamdani 17 sogenannte Übergangsausschüsse (Räte) vorgestellt, über 400 Personen. Das ist kein normales Übergangsteam mehr. Unter den Vorsitzenden dominieren DSA-Kader, radikale Mieterbanden, Anti-Polizei-Gruppen und Leute, die Großunternehmen zerschlagen wollen. Verwaltungserfahrung? Fast keine. Revolutionärer Eifer? Im Überfluss.

    Diese Ausschüsse sollen Druck machen, auf den Stadtrat, auf die Polizei, auf private Vermieter, auf jedes Unternehmen, das nicht pariert. Es gibt einen Ausschuss für Zwangsmindestlohn von 30 Dollar, einen für Zwangswohnungen und Enteignungen, einen für die weitere Aushungerung der Polizei.

    Das sind keine Beratungsrunden. Das sind die modernen New Yorker Sowjets.

    Mamdani sagt es ganz offen: Die bisherigen demokratischen Strukturen seien „zu langsam“ und „schützten die Reichen“. Deshalb brauche man direktere, schnellere Wege. Übersetzt: Der Stadtrat soll bald nur noch das absegnen, was die Aktivisten schon beschlossen haben.

    Es ist ein Putsch vor unseren Augen

    Wer Geschichte kennt, weiß: Sobald solche Räte erst mal Macht haben, geben sie sie nie wieder freiwillig ab. Russland 1917 hat bewiesen, wohin das führt. In Manhattan laufen schon die ersten Gespräche über komplette Firmenverlagerungen nach Florida oder Texas. Makler in Brooklyn und Queens melden Rekordanfragen von Familien, die schleunigst rauswollen. Die ersten CEOs schauen sich Büros in Miami an.

    Wir wissen, wohin Räterepubliken führen. Die ruhige Phase dauert noch ein paar Monate. Dann kommt das große Krachen.

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Hausärzte warnen vor Masern-Ausbreitung

    Der Deutsche Hausärzteverband hat angesichts neuer Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zur Masern-Ausbreitung weiterhin zu hohe Fallzahlen in Deutschland beklagt. "Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. [ ... ]

    Bas weist Kritik der Jusos an Bürgergeld-Reform zurück

    Bärbel Bas, Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende, hat vor ihrem Besuch des Juso-Bundeskongresses am Wochenende Kritik der SPD-Nachwuchsorganisation an der geplanten Bürgergeldreform [ ... ]

    Bürgergeld: GKV-Spitzenverband reicht erste Klagen gegen Bund ein

    Der Konflikt um die Bürgergeld-Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) spitzt sich zu. Nach Informationen der "Rheinischen Post" (Samstag) hat nun der GKV-Spitzenverband die ersten Klagen [ ... ]

    Maier und Badenberg offen für AfD-Verbot in Thüringen

    Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) und Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) haben sich offen für ein Verbot der AfD in Thüringen und einen möglichen Wahlrechtsentzug [ ... ]

    Thüringens Innenminister kritisiert gekipptes "Compact"-Verbot

    Angesichts schwacher Umfragewerte der Sozialdemokraten und wachsender Zustimmung für die AfD kritisiert Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) den Kurs seiner Partei. Die SPD müsse "schonungslos [ ... ]

    Bundesliga: Gladbach und Leipzig trennen sich torlos

    Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig haben sich zum Auftakt des 12. Bundesliga-Spieltags mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten jedoch keine davon [ ... ]

    Banaszak will "Update für die Klimapolitik"

    Zum Auftakt des Grünen-Parteitags in Hannover hat Parteichef Felix Banaszak eine Erneuerung der Klimapolitik als Ziel für die kommenden Tage ausgerufen. "Wir schaffen ein Update für die [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.