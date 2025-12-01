     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

    Das Milliardengeschäft mit CO2 und Klima

    Wurde die Geschichte um CO2 und Mensch-gemachten Klimawandel erfunden, damit sich einige Akteure die Taschen mit Billionen voll machen? Es geht um eine weltweite Umverteilung von unten nach oben und einem Regime der Angst vor Untergang.

    Von Meinrad Müller

    Keine Bank der Welt gibt 2025 einen 30-Jahres-Kredit für ein Haus, das angeblich 2040 absaufen soll.

    Strandvillen stehen nun mal an der Küste, oft nur drei, vier Meter über Normalnull. Sylt, St. Peter-Ording, Travemünde, Miami Beach, Dubai: die Preise explodieren nach oben. Keine Risikozuschläge, keine Klausel „bei Klimakatastrophe erlischt die Sicherheit“. Die Banken pumpen fröhlich weiter Abermilliarden genau in die Gebiete, die laut IPCC und den Weltuntergangspropheten bald nur noch mit dem U-Boot erreichbar sein sollen.

    Wenn die Küste wirklich untergehen würde

    Plus fünf bis zehn Meter Meeresspiegel bis 2100? Dann wäre Hamburg weg, Bremen weg, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Emden, alles weg. Niederlande wieder Zuiderzee 2.0. London, New York, Shanghai, Singapur, Dubai überflutet. 80 Prozent der Raffinerien, Containerhäfen und Chemiewerke unter Wasser. Globale Lieferketten tot.

    Was würde spätestens in zehn Jahren passieren?

    Massenpanik. Immobilienpreise im freien Fall. Versicherungen kündigen alles unter zehn Meter über dem Meerespiegel. Banken verweigerten jede Finanzierung. Fonds verkaufen alles, was nach Salzwasser riecht. Passiert ist: nichts. Absolut nichts.

    Die Oberen kaufen selbst direkt am Strand

    Barack Obama legt 2019 zwölf Millionen Dollar für ein Anwesen direkt am Wasser von Martha’s Vineyard hin, genau dort, wo laut den Katastrophenkarten von Al Gore und NASA schon längst nur noch Fische wohnen sollten.
    Elon Musk baut seine Starship-Startrampe in Boca Chica, Texas, praktisch auf Meereshöhe, kein Deich, keine erhöhte Plattform. Gleich nebenan entstehen die riesigen xAI-Rechenzentren, ebenfalls fast am Strand.
    BlackRock, Vanguard und der norwegische Staatsfonds kaufen weiter Häfen und Logistikzentren am Wasser. Die Allianz erhöht Prämien für Waldbrände – aber nicht für „Meeresspiegelanstieg“. Die angeblich Bestinformierten setzen ihr eigenes Geld gegen die Panik.

    Wer kassiert wirklich an der Angst?

    Ganz einfach: diejenigen, die sie erzeugen. CO₂-Zertifikate, Wind- und Solaraktien, Elektroauto-Subventionen, grüne Anleihen, Forschungsmillionen, NGO-Gelder, das ganze Geschäft lebt nur von einer Story: Weltuntergang, wenn wir nicht sofort Billionen umschichten.
    Die Angst wird gezielt geschürt, damit man danach die „Rettung“ teuer verkaufen kann – an genau die Leute, die man vorher in Panik versetzt hat.

    Die Leichtgläubigen werden geschoren – bis aufs Hemd.
    Schauen Sie sich die aktuellen Immobilienpreise an Nord- und Ostsee an. Oder fragen Sie Ihre Bank, ob sie Ihnen einen Kredit für eine Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg gibt. Antwort: „Selbstverständlich, Herr Müller, 4,1 % effektiv.“
    Die Zahlen lügen nicht.
    Der Rest ist teures Theater.

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Immer mehr Arbeitnehmer erscheinen am ersten Arbeitstag nicht

    In Deutschland kommt es immer häufiger vor, dass neue Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag unterschreiben und dann nie auftauchen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kompetenzzentrums [ ... ]

    Schweitzer drängt Bund zu Finanzierungszusagen

    Vor der Ministerpräsidentenkonferenz zu Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung drängt deren Vorsitzender, der rheinland-pfälzische Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD), auf klare [ ... ]

    Rhein verlangt Stopp von Verbeamtungen im Öffentlichen Dienst

    Angesichts steigender Kosten im Öffentlichen Dienst fordert Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) einen deutlichen Kurswechsel bei der Personalpolitik von Bund und Ländern und einen [ ... ]

    Widerstand in der Jungen Gruppe gegen Rentenpaket bröckelt

    Wenige Tage vor der Abstimmung im Bundestag über das umstrittene Rentenpaket wird in der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über einen möglichen Kompromiss beraten. Das meldet [ ... ]

    DAK wirft Regierung bewusste Erhöhung der Krankenkassenbeiträge vor

    Der Vorstandsvorsitzende der DAK, Andreas Storm, wird am Montag Klage gegen die Bundesregierung einreichen und wirft ihr unzureichende Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds und eine bewusste Erhöhung [ ... ]

    Deutsche Topdiplomatin Helga Schmid lobt Trumps Nahost-Diplomatie

    Die deutsche Spitzendiplomatin und Nahostexpertin Helga Schmid sieht die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um ein Ende des Kriegs zwischen Israel und der Hamas positiv. "Wir können [ ... ]

    Bundesliga: Freiburg siegt souverän gegen Mainz 05

    Der SC Freiburg hat in einem dominanten Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 einen klaren 4:0-Sieg eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Freiburger durch Tore von Lukas Kübler und Vincenzo [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.