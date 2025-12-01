Das Milliardengeschäft mit CO2 und Klima

Wurde die Geschichte um CO2 und Mensch-gemachten Klimawandel erfunden, damit sich einige Akteure die Taschen mit Billionen voll machen? Es geht um eine weltweite Umverteilung von unten nach oben und einem Regime der Angst vor Untergang.

Von Meinrad Müller

Keine Bank der Welt gibt 2025 einen 30-Jahres-Kredit für ein Haus, das angeblich 2040 absaufen soll.

Strandvillen stehen nun mal an der Küste, oft nur drei, vier Meter über Normalnull. Sylt, St. Peter-Ording, Travemünde, Miami Beach, Dubai: die Preise explodieren nach oben. Keine Risikozuschläge, keine Klausel „bei Klimakatastrophe erlischt die Sicherheit“. Die Banken pumpen fröhlich weiter Abermilliarden genau in die Gebiete, die laut IPCC und den Weltuntergangspropheten bald nur noch mit dem U-Boot erreichbar sein sollen.

Wenn die Küste wirklich untergehen würde

Plus fünf bis zehn Meter Meeresspiegel bis 2100? Dann wäre Hamburg weg, Bremen weg, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Emden, alles weg. Niederlande wieder Zuiderzee 2.0. London, New York, Shanghai, Singapur, Dubai überflutet. 80 Prozent der Raffinerien, Containerhäfen und Chemiewerke unter Wasser. Globale Lieferketten tot.

Was würde spätestens in zehn Jahren passieren?

Massenpanik. Immobilienpreise im freien Fall. Versicherungen kündigen alles unter zehn Meter über dem Meerespiegel. Banken verweigerten jede Finanzierung. Fonds verkaufen alles, was nach Salzwasser riecht. Passiert ist: nichts. Absolut nichts.

Die Oberen kaufen selbst direkt am Strand

Barack Obama legt 2019 zwölf Millionen Dollar für ein Anwesen direkt am Wasser von Martha’s Vineyard hin, genau dort, wo laut den Katastrophenkarten von Al Gore und NASA schon längst nur noch Fische wohnen sollten.

Elon Musk baut seine Starship-Startrampe in Boca Chica, Texas, praktisch auf Meereshöhe, kein Deich, keine erhöhte Plattform. Gleich nebenan entstehen die riesigen xAI-Rechenzentren, ebenfalls fast am Strand.

BlackRock, Vanguard und der norwegische Staatsfonds kaufen weiter Häfen und Logistikzentren am Wasser. Die Allianz erhöht Prämien für Waldbrände – aber nicht für „Meeresspiegelanstieg“. Die angeblich Bestinformierten setzen ihr eigenes Geld gegen die Panik.

Wer kassiert wirklich an der Angst?

Ganz einfach: diejenigen, die sie erzeugen. CO₂-Zertifikate, Wind- und Solaraktien, Elektroauto-Subventionen, grüne Anleihen, Forschungsmillionen, NGO-Gelder, das ganze Geschäft lebt nur von einer Story: Weltuntergang, wenn wir nicht sofort Billionen umschichten.

Die Angst wird gezielt geschürt, damit man danach die „Rettung“ teuer verkaufen kann – an genau die Leute, die man vorher in Panik versetzt hat.

Die Leichtgläubigen werden geschoren – bis aufs Hemd.

Schauen Sie sich die aktuellen Immobilienpreise an Nord- und Ostsee an. Oder fragen Sie Ihre Bank, ob sie Ihnen einen Kredit für eine Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg gibt. Antwort: „Selbstverständlich, Herr Müller, 4,1 % effektiv.“

Die Zahlen lügen nicht.

Der Rest ist teures Theater.

Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p