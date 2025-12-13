     

    Schock-Prognose: Deutschland bankrott 2030

    Rekordschulden, Rezession, trotzdem Milliarden für alle Welt - jetzt kommt die Abrechnung. Wirtschaftweise Veronika Grimm: Deutschland pleite in 4 Jahren! 

    Geld für alle Welt, ausufernde Staatsausgaben, Rezession, sinkende Steuereinnahmen. Treibt die Regierung Deutschland in den Bankrott? Die staatliche Insolvenz kann schneller kommen, als manch einer denkt. Ulrich Reitz analysiert im Focus: "Merz und Klingbeil nehmen sicheren Weg in die staatliche Insolvenz"

    Die Regierung Merz ist für die höchste Staatsverschuldung in der deutschen Nachkriegsgeschichte verantwortlich. Institute wie das IW sagen seit Wochen schon, jeder zweite der vom Bundeskanzler für Investitionen versprochene Euro wandere in den Konsum, Bürgergeld, Migration, Soziales.

    Keine Reformen in Tateinheit mit Rekordschulden ist ein sicherer Weg in die staatliche Insolvenz. Oder, in den Worten der liberalen Wirtschaftsweisen Veronika Grimm: "In vier Jahren ist Deutschland pleite". „Ab 2029 geben wir die gesamten Einnahmen des Staates für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen aus. Für mehr ist laut Finanzplanung kein Geld da. Diese Finanzplanung ist ein Offenbarungseid.“

     

     

