     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Teslas nächstes Produkt läuft auf zwei Beinen

    Tesla galt jahrelang als überbewertet. Analysten fühlten sich dabei erstaunlich sicher. Sie haben jedoch Elon Musk unterschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht das Ziel, sondern das Fundament für Optimus.

    Von Meinrad Müller

    Spott und Häme über Elon Musk waren an der Tagesordnung. Am 6. Januar 2023 kostete eine Tesla-Aktie rund 112 Dollar. Heute stehen wir bei etwa 413 Dollar. Fast eine Vervierfachung in nicht einmal zwei Jahren. Manche Altersvorsorge sähe jetzt deutlich entspannter aus.

    Dabei ging es bei Tesla nie nur um Autos. Selbstfahrende Fahrzeuge sind wichtig, ja. Taxis ohne Fahrer auf Knopfdruck. Vom Altersheim zum Arzt. Von der Schule nach Hause. Das Auto wird kein Besitzgegenstand mehr sein, sondern genutzt wie ein Flugzeug. Man zahlt nur die Strecke. So billig wie die Straßenbahn. Und auch dort, wo sich Taxis nicht lohnen. Wie bei uns auf dem Land in Brandenburg.

    Doch der Roboter auf zwei Beinen ist die eigentliche Revolution.

    Optimus steht auf zwei Beinen und hat ein Ladekabel. Das haben Kritiker außer Acht gelassen. Wer Tesla kritisierte, hat Tesla nie verstanden. Es war nie nur ein Autobauer. Es ist ein Technologiekonzern auf vier Rädern. Die Fahrzeuge waren nicht das Ziel, sondern das Fundament für Optimus. Rechner im Alltagseinsatz. Millionenfach unterwegs. Weltweit. Bei Regen, Schnee, Baustellen, Umleitungen. Alles diente einem Zweck: fahrerloses Fahren in der wirklichen Welt zu beherrschen. Das war Training für Optimus im Betrieb und Haushalt.

    Autonomes Fahren ist nur der Anfang

    Teslas System fährt nicht nur dort, wo alles vorbereitet ist. Es kommt auch dort zurecht, wo der Alltag chaotisch ist. Innenstädte. Landstraßen ohne Markierungen. Baustellen. Dichter Verkehr. Ohne vorher eingemessene Karten. Ohne Spezialrouten. Genau diese Fähigkeit lässt sich vom Auto auf den „Butler“ übertragen.

    Optimus trifft auf Fachkräftemangel

    Dieselbe Software, die ein Auto selbsttätig durch den Verkehr lenkt, steuert auch einen menschenähnlichen Roboter. Auf zwei Beinen. Mit zwei Armen. Teslas Optimus ist dafür gebaut, sich wie ein Mensch in menschlichen Umgebungen zu bewegen. In Fabriken. In Lagern. In Krankenhäusern. Und im Haushalt.

    Die Fachkräfte der Boomer-Jahre gehen in Rente. Ganze Jahrgänge verlassen den Arbeitsmarkt. Fünf Millionen Menschen die nur mit Besen und Schaufel umgehen können helfen wenig, wenn Ausbildung fehlt oder nie stattgefunden hat. Gleichzeitig wird Arbeit teurer. Schichten bleiben unbesetzt. Betriebe kämpfen. Pflegeeinrichtungen improvisieren.

    Und genau in diese Lücke tritt Teslas Optimus

    Er altert nicht. Er arbeitet rund um die Uhr. Drei Schichten. Kein Urlaub. Kein Krankenstand. Kein Fachkräftemangel. Das verändert jede Rechnung.

    Der Automarkt ist groß. Der Markt für menschenähnliche Roboter ist laut Analysten rund vierhundertmal größer. In 20 Jahren wird jeder von uns einen Optimus haben, einen persönlichen Butler. Der Roboter wird zu uns gehören. So selbstverständlich wie die Waschmaschine. Vielleicht ruft man ihm eines Tages aus dem Wohnzimmer zu: „Hol mir mal ’ne Flasche Bier.“ Das hätte Gerhard Schröder gefallen.

    Tesla wurde lange falsch eingeschätzt. Wer 2023 wegsah, beißt sich heute in den Hintern. Wer Optimus jetzt verschläft, bekommt bald die nächste Gelegenheit dazu.

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Mindestens 46 katholische Kirchen 2025 dauerhaft aufgegeben
    Mindestens 46 katholische Kirchen 2025 dauerhaft aufgegeben

    In diesem Jahr sind deutschlandweit mindestens 46 römisch-katholische Kirchen oder Kapellen dauerhaft aufgegeben, also "profaniert" worden. Das geht aus den Amtsblättern der katholischen Bistümer [ ... ]

    Özdemir fordert Sicherheitskonzept für "unsichere Orte"

    Cem Özdemir (Grüne) will die Sicherheit im öffentlichen Raum stärken, "wenn es nötig ist, auch mit robusten Maßnahmen". "Wir brauchen ein Gesamtkonzept für sichere öffentliche [ ... ]

    Steigende Krankenkassenbeiträge: Kassen-Chefs mahnen Reformen an

    Angesichts steigender Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung fordern die Vorstandsvorsitzenden großer Krankenkassen grundlegende Reformen gefordert. Der Vorstandsvorsitzende der Techniker [ ... ]

    Hubig legt Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen vor

    SPD und Union haben sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt - jetzt legen sie den Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen vor. Demnach müssen diese Adressen künftig drei Monate lang von [ ... ]

    2. Bundesliga: Kiel gewinnt gegen Dresden

    Am 17. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel in der Samstagabendpartie mit 2:1 gegen Dynamo Dresden gewonnen. Während Dresden den Jahreswechsel auf dem letzten Tabellenplatz [ ... ]

    1. Bundesliga: Leverkusen feiert Auswärtssieg in Leipzig

    In der Samstagabendpartie des 15. Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen bei RB Leipzig mit 3:1 gewonnen. Von Beginn an entwickelte sich eine offene Partie mit hohem Tempo. Leipzig suchte früh [ ... ]

    Lottozahlen vom Samstag (20.12.2025)

    In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 12, 23, 32, 33, 40, 42, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.