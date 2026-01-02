     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Die Quittung am Ende des Jahres

    Und wieder ist ein Jahr vorbei und warst du, mein Freund, dabei? Ich sehe Dein Gesicht und kann es nicht deuten.

    Von Meinrad Müller

    Vielleicht stimmt meine Beobachtung, vielleicht auch nicht. Schon wieder ist ein Jahr vergangen. Und von meinem Haus aus konnte ich oft sehen, wie in deinem Arbeitszimmer nachts um drei noch das Licht brannte. Und jetzt sagt das Jahr zum Abschied leise Servus, wie ein Gast, der seinen Mantel nimmt und leise die Tür hinter sich schließt.

    Kalle, na, wie lief es denn so an der Börse? Was hast du gemacht, was erlebt, was erhofft? Ich sah dich oft nur, wie du im Garten auf und ab gingest. Ich sah immer nur deine wechselhafte Stimmung, mehr nicht. Ich sah dich schweigend dastehen, als wäre dir etwas aus der Hand geglitten, ohne dass du sagen konntest, wann es passiert ist. Dein Blick war gesenkt, dein Körper leicht nach vorne gebeugt, als würdest du im Rasen nach Antworten suchen, die dort nie liegen. Und ich sah dich am nächsten Tag wieder, pfeifend, auf und ab gehend, die Hände in den Taschen, dein Gang leicht, fast beschwingt, als hätte sich alles geklärt oder zumindest für heute erledigt.

    Ich wusste nie genau, was du da eigentlich genau machst. Roulette oder Börse. Von außen ist das kaum zu unterscheiden. Ich sah keine Zahlen, keine Depots, keine Erklärungen. Ich sah nur deine Reaktionen, deine Stille nach einem schlechten Tag, dieses auffällige Pfeifen nach einem guten. Und dazwischen deine Hoffnung und deine Vorsicht, nach Abenden, an denen du zu lange auf den Bildschirm geschaut hast.

    Manchmal sah ich dich morgens deine Zeitung aus dem Kasten am Gartentor holen. Du wusstest offenbar schon, was drinstand. Und manchmal bist du nach deiner Rückkehr vom Dienst noch länger als nötig im Auto sitzen geblieben, vielleicht brauchtest du die Ruhe. Der Motor war längst aus, als müsstest du erst wieder bei dir ankommen, bevor du die Haustür öffnest. Ich sah es von meinem Schreibtisch aus. Was ein Jahr mit dir so machte, habe ich mitbekommen, ob ich wollte oder nicht.

    Denn am Ende eines Jahres zeigt sich nicht, welche Aktien du gehandelt hast. Es zeigt sich, was es mit dir gemacht hat. Ein Jahr hinterlässt Spuren, nicht nur im Kontoauszug, sondern im Gang, im Blick, in der Art, wie jemand innehält, wie er schweigt, wie er pfeift. Manche Jahre machen hastig, andere machen vorsichtig, und manche nehmen Tempo heraus. Sie zwingen einen nicht, sie lehren leise.

    Die Quittung liegt nicht auf dem Tisch. Sie liegt in unserem Inneren, in unserer Ruhe oder Unruhe, im Drang, sofort weiterzumachen. Ich sah dich neulich wieder pfeifend, aber anders als früher, leiser, ohne Übermut, fast beiläufig. Das Pfeifen eines Menschen, der weiß, dass er nicht alles weiß und genau deshalb weiter ist als vor einem Jahr.

    Wenn das die Quittung ist, dann war dieses Jahr nicht umsonst.

    Jesse Livermore, 5 Minuten
    https://x.com/i/status/2002204753313591535

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Bürgergeld: Schweitzer bezweifelt Rechtmäßigkeit neuer Sanktionen

    Der SPD-Vizevorsitzende Alexander Schweitzer bezweifelt, dass die Pläne der Bundesregierung für Komplettsanktionen in der neuen Grundsicherung rechtmäßig sind. Zu Totalsanktionen gebe [ ... ]

    Verband zweifelt an Plan gegen Angriffe auf Rettungskräfte

    Der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst hat Zweifel geäußert, ob die geplanten Strafverschärfungen für Angriffe auf Helfer tatsächlich abschreckend wirken werden. "Es gibt zwar [ ... ]

    Richterbund will Neuauflage des "Rechtsstaatspakets"

    Der Deutsche Richterbund (DRB) hat die Politik aufgefordert, den Personalmangel und den Digitalisierungsstau in Teilen der Justiz im neuen Jahr mit einer Neuauflage des "Rechtsstaatspakts" anzugehen. "Solange [ ... ]

    Selenskyj erwartet Fortschritte bei Sicherheitsgarantien

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet in den kommenden Tagen Fortschritte bei den Gesprächen über mögliche Sicherheitsgarantien für sein Land. "Wir bereiten uns [ ... ]

    SPD lässt Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine offen

    Die Beteiligung der Bundeswehr an der Absicherung eines möglichen Friedensabkommens in der Ukraine im Rahmen einer multinationalen Truppe wird in der SPD offengehalten. "Die SPD-Fraktion hat auf die [ ... ]

    Merz schickt Kondolenztelegramm in die Schweiz

    Nach dem schweren Brand mit dutzenden Toten im Schweizer Skiort Crans-Montana hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Kondolenztelegramm an den Bundespräsidenten der Schweiz, Guy Parmelin, geschickt. "An [ ... ]

    Polizeigewerkschaft wirbt für bundesweites Böllerverbot

    Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, Benjamin Jendro, fordert ein Umdenken der Politik beim jährlichen Silvesterfeuerwerk. "Wir brauchen im neuen Jahr definitiv andere Rahmenbedingungen, [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.