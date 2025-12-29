Gold, Silber: Ungeahnte Höhen?

     

    Das Jahr 2025 bescherte Anlegern zu Weihnachten außergewöhnliche Kursgewinne – sowohl an den Aktien- als auch an den Edelmetallmärkten. Besonders stark entwickelten sich neben Osteuropa-Aktien vor allem die Edelmetalle.

    von Andreas Männicke

    Allen voran Silber legte um 146 % zu und erreichte einen Kurs von rund 72 USD je Unze. Ebenfalls beeindruckend war Platin mit einem Plus von 146 % auf 2.239 USD je Unze. Gold konnte zwar „nur“ um 72,4 % auf 4.540 USD zulegen, markierte damit aber ebenfalls ein neues Allzeithoch. Selbst Palladium stieg in diesem Jahr um 106 % und übertraf damit Gold deutlich. Anleger konnten diese Entwicklung unter anderem mit ETCs der BNP Paribas nutzen.

    Osteuropa: Die unterschätzte Top-Region für Aktienanleger

    Nur wenige Anleger wissen, dass Osteuropa nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den vergangenen drei Jahren die weltweit beste Aktienregion war. Der CECE-Index mit Aktien aus Polen, Tschechien und Ungarn stieg bis Weihnachten 2025 um 54 % und legte in drei Jahren insgesamt um 127 % zu. Zum Vergleich: Der DAX erreichte im selben Zeitraum lediglich ein Plus von 21,5 % im Jahr und 74 % über drei Jahre. Selbst der NASDAQ-Index mit den sieben „magischen“ KI-Aktien konnte „nur“ um 22,2 % im Jahr und 125 % in drei Jahren zulegen.

    Attraktive Chancen in Osteuropa bleiben bestehen

    Ein Blick nach Osteuropa lohnt sich daher weiterhin – insbesondere auf Länder wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch auf Georgien und Kasachstan mit hohen BIP-Wachstumsraten, niedrigen Bewertungen und attraktiven Dividendenrenditen. Andreas Männicke analysiert diese Chancen regelmäßig im Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) sowie im EastStockTV-Video, Folge 261, auf YouTube.

    And the winner is: Platin vor Silber – neue Allzeithochs

    Gold stand 2025 zwar im Rampenlicht und erreichte ein Allzeithoch von 4.450 USD je Unze (+72 %), doch Platin, Silber und Palladium entwickelten sich noch stärker. Platin stieg um 147 %, davon allein 41 % in einem Monat. Silber legte um 146 % zu, davon 35 % in nur einem Monat. Palladium gewann 106 %, während Gold „nur“ um 72,2 % zulegte. Einen derart starken und beschleunigten Anstieg bei Edelmetallpreisen gab es seit Jahrzehnten nicht – ein wahrlich historisches Jahr.

    Umschichtung in Asien: Von Kryptowährungen zu Edelmetallen

    China plant, Silber als strategisch wichtigen Rohstoff einzustufen und dessen Export einzuschränken, was im Dezember eine Kettenreaktion bei allen Edelmetallpreisen auslöste. Gleichzeitig verzeichneten Edelmetall-ETFs starke Zuflüsse, während bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs deutliche Abflüsse zu beobachten waren. Kryptowährungen verloren in den letzten drei Monaten stark an Wert, während Edelmetalle massiv zulegten. Vor allem asiatische Anleger schichten offenbar nach der Zinserhöhung der japanischen Notenbank verstärkt von Kryptowährungen in Edelmetalle um.

    Steigende Anleiherenditen als Warnsignal

    Auffällig ist zudem, dass die Renditen von US-Staatsanleihen trotz Zinssenkungen der FED hoch geblieben sind. 30-jährige US-Anleihen rentieren weiterhin bei rund 4,7 %. Die FED kauft inzwischen wieder monatlich Staatsanleihen im Umfang von 40 Mrd. USD, um Liquidität bereitzustellen. Für Kreditnehmer verteuern sich jedoch Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen – ein mögliches Warnsignal für die Kapitalmärkte im Jahr 2026.

    CECE- und SETX-Index mit massiver Outperformance

    Während Aktienindizes in den USA und Japan um 15 % bis 30 % zulegten und der DAX rund 21,5 % gewann, stiegen die Börsen in Zentral- und Südosteuropa um mehr als 50 %. Der CECE-Index kletterte um 56 %, der SETX-Index mit Aktien aus Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Slowenien sogar um über 40 %. Neben Kursgewinnen profitierten Anleger zudem von Währungsgewinnen und hohen Dividendenrenditen bei gleichzeitig niedrigen Bewertungen.

    Fazit: Osteuropa bleibt eine der spannendsten Anlageregionen

    Unabhängig von geopolitischen Entwicklungen bieten osteuropäische Aktienmärkte auch 2026 erhebliche Outperformance-Chancen. Wer über den Tellerrand blickt, kann von dynamischem Wachstum, attraktiven Dividenden und günstigen Bewertungen profitieren.

    Bestellen Sie jetzt auch den kostenlosen Newsletter von Andreas Männicke mit aktuellen News zu Welt- und Ostbörsen sowie den BRICS unter www.eaststock.de oder schreiben Sie an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

     

