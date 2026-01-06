Die Euro-Gefangenschaft 2026: Wenn Milliarden im bulgarischen Sumpf versickern

Bulgarien ist seit 1.1.2026 offiziell Mitglied der Eurozone. Doch wer glaubt, dass mit der neuen Währung auch neue Moral eingezogen ist, der irrt gewaltig.

Von Meinrad Müller

In den glänzenden Euro-Münzen spiegelt sich nicht der europäische Frühling, sondern die hässliche Fratze einer Korruption, die über Jahre hinweg Milliarden an EU-Geldern in dunkle Kanäle geleitet hat – und das mit System. Die „Gefangennahme“ des Landes ist nun perfekt: Bulgarien ist fest an eine Währung gekettet, während seine Elite die dazugehörigen Fördergelder längst als Privateigentum betrachtet.

Die Geisterhäuser und die Beton-Mafia

Um zu verstehen, wohin die Milliarden im Jahr 2026 vermutlich fließen werden, muss man nur einen Blick zurückwerfen. Einer der prominentesten Fälle war der Skandal um die sogenannten „Gästehäuser“. Mit Millionen aus EU-Agrarfonds sollten eigentlich ländlicher Tourismus und Arbeitsplätze gefördert werden. Das Ergebnis? Hunderte von luxuriösen Privatvillen für Politiker und deren Verwandte, komplett mit Swimmingpools und exklusiven Zäunen, in denen niemals ein Tourist auch nur einen Fuß über die Schwelle setzte.

Tausende Ermittlungsverfahren in Bulgarien

Allein bei diesem Projekt wurden hunderte Millionen Euro zweckentfremdet. Im Jahr 2026, mit dem Euro als direkter Währung ohne Umtauschhürden, wird dieser Betrug noch charmanter: Die Abrechnung erfolgt nun direkt in der harten Währung, die man später bequem auf Konten in der gesamten Eurozone parken kann. Die EU-Staatsanwaltschaft unter Laura Kövesi hat in den letzten Jahren bereits tausende Ermittlungsverfahren in Bulgarien eingeleitet, bei denen es um einen Gesamtschaden von über einer Milliarde Euro ging. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, die sichtbar wird, bevor die Akten in den Schubladen der korrupten Justiz verschwinden.

Autobahnen ohne Asphalt: Das Loch im Budget

Ein weiteres Meisterstück der bulgarischen Korruptionskunst sind die Infrastrukturprojekte. Berichte zeigten, dass bei Autobahnbauten oft nur ein Bruchteil des Materials verwendet wurde, das eigentlich vorgesehen war – der Rest des Geldes verschwand in den Taschen der „Bau-Oligarchen“. Teilweise wurde Asphalt in Schichten aufgetragen, die so dünn waren, dass sie nach dem ersten Frost aufbrachen. Hier reden wir von Milliardenbeträgen. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 30 % der Gelder bei großen öffentlichen Ausschreibungen in Bulgarien durch Korruption verloren gehen. Wenn Bulgarien bis 2027 Zugriff auf rund 25 Milliarden Euro aus verschiedenen EU-Töpfen hat, bedeutet das rein rechnerisch: Rund 7 bis 8 Milliarden Euro werden direkt in die Taschen derer fließen, die das Land wie eine persönliche Geisel halten. Mit dem Euro-Beitritt 2026 wird dieser Prozess zur „Just-in-Time“-Korruption. Das Geld kommt aus Brüssel, landet auf einem Konto in Sofia und wird im selben Moment als Euro-Überweisung zur nächsten Geldwäsche-Station weitergeleitet.

Die Ohnmacht der Kontrolleure und das Schweigen der Medien

Warum wird das nicht gestoppt? Hier kommt die „Gefangennahme“ der Presse ins Spiel. Wenn ein Deljan Peewski 40 % der Printmedien kontrolliert und kritische Journalisten um ihr Leben fürchten müssen, gibt es niemanden mehr, der die Fragen stellt, die wehtun. Die EU-Institutionen schauen derweil mit einer Mischung aus ritueller Empörung und totaler Handlungsunfähigkeit zu. Man droht zwar mit dem Entzug von Geldern, doch im entscheidenden Moment siegt immer die „politische Stabilität“.

Der deutsche Steuerzahler ist in diesem Konstrukt der ewige Bürge. Wir finanzieren die „Gästehäuser“ der Oligarchen und die bröckelnden Autobahnen, auf denen die bulgarischen Bürger ihre ohnehin schon schwindende Kaufkraft riskieren. Jede Milliarde, die in diesen dunklen Kanälen verschwindet, ist eine Milliarde, die in Deutschland für marode Schulen oder die Bahn fehlt. Doch 2026 ist die Haftungsgemeinschaft besiegelt. Es gibt kein Entkommen mehr aus diesem korrupten Kreislauf.

Eine Währung für die Elite, eine Fessel für das Volk

Der Euro 2026 in Bulgarien ist der ultimative Sieg der Oligarchie über den Rechtsstaat. Man hat dem Volk eine Währung gegeben, die es sich nicht leisten kann, und den Herrschenden ein Werkzeug, mit dem sie ihre Beute noch leichter verwalten können. Die Korruption ist nun ein integraler Bestandteil der Eurozone, staatlich gefördert durch die Blindheit der Brüsseler Behörden und finanziert durch das Vertrauen der europäischen Bürger.

Herzlichen Glückwunsch an alle, die in Sofia bereits die Champagnerkorken knallen lassen. Die Milliarden fließen jetzt ungehindert. Und an den Rest: Viel Erfolg beim Versuch, die Realität hinter der Desinformation zu finden – falls Sie mutig genug sind, die Fragen zu stellen, die in Bulgarien lebensgefährlich sein können.

Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p