     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Finanzmärkte: Goldenes Super-Jahr?

    Es gibt eine alte Börsenregel, die besagt, dass ein positives Ergebnis in der ersten Handelswoche des Jahres häufig ein gutes Börsenjahr ankündigt. Was bedeutet das für Aktien und besonders füe Edelmetalle?

    Von Andreas Männicke

    Sollte diese Regel auch diesmal gelten, dürfte sich das laufende Jahr – wie schon das Vorjahr – erneut sehr erfreulich für Anleger entwickeln. Denn nicht nur fast alle Weltbörsen starteten stark ins neue Jahr, auch die Edelmetalle zeigten sich gefragt, allen voran Silber mit einem Plus von 4,5 %.

    Unter den weltweit am besten performenden Börsen finden sich – wie bereits im vergangenen Jahr – erneut die Märkte aus Zentral- und Südosteuropa, die den DAX klar outperformen konnten. Dabei ließen sich die Anleger kaum von den geopolitischen Eskapaden des US-Präsidenten Donald Trump beeindrucken, etwa im Zusammenhang mit Venezuela oder Grönland. Entscheidend war vielmehr die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank FED im laufenden Jahr.

    Bulgarien führte zu Jahresbeginn den Euro ein, woraufhin der Sofioter Aktienmarkt prompt um 13,5 % zulegte. Auch Aktien aus Rumänien und Ungarn verzeichneten kräftige Kursgewinne. Ein Blick nach Osteuropa lohnt sich daher weiterhin – insbesondere auf Länder wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch auf Georgien und Kasachstan mit ihren hohen BIP-Wachstumsraten, vergleichsweise niedrigen Bewertungen und attraktiven Dividendenrenditen.

    Weltbörsen mit überzeugendem Start ins neue Jahr

    Wenn die Börsenregel zutrifft, wonach ein positiver Jahresauftakt oft ein positives Gesamtjahr signalisiert, dürfen Anleger optimistisch bleiben. Nahezu alle großen Weltbörsen starteten mit Kursgewinnen. Der DAX legte in der ersten Handelswoche um 2,94 % zu und erreichte mit 25.261 Punkten ein neues Allzeithoch. Der S&P-500-Index stieg um 1,9 % auf 6.966 Punkte.

    Besonders auffällig war erneut die Outperformance mehrerer Börsen aus Zentral- und Südosteuropa, etwa aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn, die sowohl den DAX als auch den S&P 500 klar hinter sich ließen. Die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen – verstärkt durch einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht – erhöhte die Risikobereitschaft der Anleger. Zusätzlich beginnt nun die Berichtssaison in den USA, von der überwiegend gute Unternehmenszahlen erwartet werden.

    Euro-Einführung beflügelt Bulgariens Aktienmarkt

    Einige osteuropäische Börsen legten einen regelrechten Traumstart hin. Der BTX-Index für bulgarische Aktien stieg in der ersten Handelswoche um 13,5 %, begünstigt durch die Euro-Einführung. Der rumänische ROTX-Index folgte mit einem Plus von 5,27 %, während der ungarische HTX-Index um 5,37 % zulegte.

    Bereits im Vorjahr konnten die Börsen in Zentralosteuropa im Durchschnitt um mehr als 50 % zulegen, während Südosteuropa auf über 40 % kam. Anleger können an dieser Entwicklung unter anderem über Indexzertifikate auf entsprechende Indizes partizipieren.

    Edelmetalle glänzen – Kryptowährungen bleiben schwach

    Edelmetalle zählen weiterhin zu den stärksten Anlageklassen. China kündigte an, kein Silber mehr exportieren zu wollen, was den ohnehin angespannten Markt weiter verknappte. Der Silberpreis stieg innerhalb eines Jahres um 162 % und legte allein in der ersten Handelswoche um 4,5 % auf 79,92 USD je Unze zu.

    Auch Platin (+138 %), Palladium (+92 %) und Gold (+67,9 %) konnten innerhalb eines Jahres deutlich zulegen und erreichten neue Höchststände. Anleger können diese Entwicklung unter anderem über ETCs nutzen.

    Im Gegensatz dazu stagnieren die Kryptomärkte. Bitcoin notiert mit rund 90.500 USD auf dem Niveau zum Jahresbeginn, Ethereum gab leicht nach. Dennoch deutet sich zunehmend eine Bodenbildung an.

    Geopolitische Spannungen bleiben ein Risikofaktor

    Die geopolitische Lage bleibt angespannt. Massive Angriffe auf die Infrastruktur in Kiew führten zu weitreichenden Stromausfällen bei extremen Minusgraden. Gleichzeitig verschärfen internationale Maßnahmen und Gegensanktionen die globale Unsicherheit. Friedensgespräche liegen derzeit wieder auf Eis.

    Chancen und Risiken für Anleger

    Sollte es im weiteren Jahresverlauf zu einer Entspannung oder gar einem Frieden kommen, könnten insbesondere Aktienmärkte in Osteuropa weiteres Potenzial entfalten. Gleichzeitig mahnt die historisch niedrige Cash-Quote institutioneller Anleger zur Vorsicht. Kurzfristige Korrekturen sind daher jederzeit möglich – auch wenn die langfristigen Perspektiven in vielen Regionen weiterhin attraktiv erscheinen.

    Bestellen Sie jetzt auch den kostenlosen Newsletter von Andreas Männicke mit aktuellen News über die Welt- und Ostbörsen und über die BRICS unter www.eaststock.de .  Melden Sie sich auch unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, wenn Sie Interesse an einem neuen BRICS Newsletter von Andreas Männicke haben.

     

     

     

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Arbeitgeber wollen Änderungen an EU-Richtlinie für Lohntransparenz

    Der Arbeitgeberverband BDA hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, sich auf den letzten Metern gegen die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz einzusetzen.

    Die Bundesregierung sei jetzt doppelt gefordert, [ ... ]

    Unternehmenskritik an SPD-Plänen zur Erbschaftsteuer

    Mehrere Wirtschaftsverbände haben mit Empörung und Unverständnis auf die SPD-Pläne zur Reform der Erbschaftsteuer reagiert.

    Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) kritisierte, die [ ... ]

    Reservistenverband für Stationierung deutscher Soldaten auf Grönland
    Reservistenverband für Stationierung deutscher Soldaten auf Grönland

    Um eine Übernahme durch die USA zu verhindern, schlägt der Präsident des Verbands der Reservisten der Bundeswehr, Patrick Sensburg, die Stationierung deutscher Soldaten auf Grönland [ ... ]

    CDU-Politiker Mattfeldt will mehr Rente für Handwerker

    Angesichts des Handwerkermangels schlägt der CDU-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt eine höhere Rente für Handwerker vor.

    Der "Bild" (Dienstagsausgabe) sagte Mattfeldt: [ ... ]

    Modeindustrie will bei Textilgesetz beteiligt werden
    Modeindustrie will bei Textilgesetz beteiligt werden

    Der Gesamtverband der Textil- und Modeindustrie erwartet von der Bundesregierung bei der Entwicklung eines neuen Textilgesetzes eine Zusammenarbeit mit den deutschen Herstellern.

    Das sagte der Hauptgeschäftsführer [ ... ]

    Nach Sturmtief: Krankenhäuser melden "extreme Belastung"

    Sturmtief "Elli" und das extreme Winterwetter der vergangenen Tage haben Krankenhäuser bundesweit stark gefordert.

    "Eis und Schnee haben uns in den vergangenen Tagen auch in den Notaufnahmen extrem [ ... ]

    Grönland: Grüne offen für mögliche internationale Militärpräsenz

    Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Agnieszka Brugger, hat den Vorstoß für eine internationale Militärpräsenz in Grönland begrüßt, um [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.