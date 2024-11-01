Gold: Große Veränderungen bahnen sich an

Die zahlreichen Signale, die für einen weiteren Kursanstieg von Gold sprechen, muss man auch als Hinweis auf große bevorstehende Veränderungen deuten.

Von Claus Vogt

Wenn der Goldpreis auch in den kommenden Jahren mit starken Kursgewinnen glänzt und gleichzeitig die Aktienkurse fallen, dann werden die Konsequenzen weit über die Finanzmärkte hinausgehen und für große gesellschaftliche Herausforderungen sorgen. Mit sinkendem Wohlstand nehmen Verteilungskämpfe und Konflikte zu.

Dieser Prozess hat sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Bühne längst begonnen. Die Problematik der viel zu hohen Staats- verschuldung, des unbezahlbaren Wohlfahrtsstaats, der aufgeblähten Bürokratie auf Länder- und EU-Ebene sowie des unhaltbaren Rentensystems ist zwar bekannt. Der politische Wille, die unbestreitbar notwendigen Änderungen vorzunehmen, ist nicht vorhanden.

Hervorgerufen wird dieser spürbare Niedergang von Veran- twortungslosigkeit und moralischem Verfall. Wo gibtes heute noch Männer und Frauen und insbesondere Politiker, die für ihre Fehler einstehen? Die aus Scham über ihre Fehlentscheidungen Konsequenzen ziehen und zurücktreten? Die ihrem Gewissen verpflichtet handeln, anstatt machtpolitischem Kalkül zu folgen? Die Überzeugungen haben, für die sie eintreten, anstatt ihr Fähnlein feige nach dem Wind zu hängen?

Mit Gold und anderen klugen Investments können Sie zwar Ihr Vermögen schützen und oft auch in schwierigen Zeiten mehren. Auch können Sie den Niedergang etwas gelassener verfolgen als manch anderer. Dennoch leiden wir alle unter diesen Entwicklungen, die im großen Auf und Ab von Völkern und Nationen leider als normal bezeichnet werden müssen.

Das Endspiel des Dollar basierten Währungssystems ungedeckter Gelder hat begonnen. Jetzt wären kluge politische Entscheidungen nötig. Staatsmänner oder -frauen von der dafür notwendigen Statur sind allerdings in weiter Ferne. Doch Hoffnung und Glaube bleiben: Wie die Geschichte zeigt, gibt es Ausnahmen und Helden, die in schweren Zeiten die Lügner, Taktierer und Schamlosen verdrängen.

