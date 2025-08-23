     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

     

    NEU - Unser Börsen-Club: Die Top Aktien 2025! KI, Uran, Gold. Jetzt 800 Euro Vorteile sichern.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Tausche 20 € gegen 20 € Münze mit 16,65 g Silber! Unschlagbares Angebot. ￼￼

    Recycling-Angebot: Tausche deine Euro in Euro-Münzen mit 16,65 g Silber. Neu: Bundesbank 20 € Münze: „Prägende Frauen, Elly Heuss“. Erscheinungstermin, 11. September. Diese Chance sollte jeder nutzen! Vorbestellung jetzt schon möglich.

     

    Papiergeld ist nicht durch reale Werte gedeckt – also etwa durch Gold, Silber oder andere Sachwerte. Sein Wert entsteht allein durch Vertrauen in die Stabilität der Währung, die Wirtschaftskraft des ausgebenden Staates und die Erwartung, dass man es morgen noch gegen Güter eintauschen kann.

    Doch die Geschichte zeigt: Alle ungedeckten Papierwährungen sind früher oder später gescheitert, sind auf Null gefallen. Dieses Schicksal wird auch den Euro oder den Dollar ereilen.

    Deshalb ist es höchste Zeit, Euro gegen Euro mit Silber zu recyceln. Die Bundesbank bietet entsprechende Silbermünzen, die einen Silbergehalt von 16,65 g haben und aktuell einen Silberwert von ca. 18 €. Jeder, der die Kaufkraft seines Geldes erhalten will, sollte diese Gelegenheit nutzen. Die Bundesbank selbst bietet diese Münzen nur in Haushaltsmengen an. Man muss zu den Filialen der Bundesbank fahren und sich stundenlang anstellen um 5 oder 10 Münzen zu bekommen.

    Erscheinungsdatum der neuen Silbermünze mit 16,65 g Silber: 11. September 2025. Der Anbieter intrinsor hat sich ein Kontingent gesichert, bei dem man bequem bestellen kann. Vorbestellungen für die neue Münze sind jetzt schon möglich und auch wichtig, wenn man sie erhalten will.

    Neu: „Prägende Frauen, Elly Heuss“

    "Elly Heuss-Knapp - 75 Jahre Müttergenesungswerk - Serie Prägende Frauen"

    Auch diese Münze ist staatlich limitiert und erst am 11. September erhältlich. Sie dürfte schon in Kürze ausverkauft sein.

    Jetzt ordern, später beziehen

    Deshalb ist es wichtig, jetzt per Bestellung den Zuschlag zu sichern. Die Münze enthält 16,65 g Silber. Da der Silberpreis in Zukunft beträchtlich steigen könnte, ist dies wirklich ein besonderes Angebot. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass solche Münzen in Zukunft einen erheblichen Sammlerwert haben. Aber selbst wenn das alles nicht eintritt: die Münze wird niemals unter 20 € fallen, weil sie ein gesetzliches Zahlungsmittel, also wie Bargeld ist.

    Preis - Ein Schnäppchen!

    Die Münze enthält 16,65 g Silber, was beim aktuellen Silberkurs rund 18 € entspricht. Würde man dieses Silber im Laden kaufen, kämen dort noch 19 % Mehrwertsteuer drauf. Das bedeutet: die 16,65 g Silber kosten im Laden jetzt schon 21,42 Euro - während man die gleiche Menge Silber in der Münze der Bundesbank für 20 € bekommt. 

    Weitere Vorteile:

    Jeder, dem der Werterhalt seines Geldes wichtig ist, sollte von diesem Angebot Gebrauch machen. Die Kaufkraft des Euro wird fallen, Silber könnte in Zukunft stark steigen. Selbst wenn diese These nicht zutrifft, die 20 € bleiben, immer erhalten. Das Angebot ist also wie eine unendlich lang laufende Option auf steigende Silberpreise. Und daher ein Schnäppchen!

    Wer heute einen 20-Euro-Schein gegen eine Silbermünze tauscht, behält seine Kaufkraft – und sichert sich gleichzeitig die Chance auf Wertsteigerung. Es ist eine Entscheidung für Stabilität, Substanz und Vernunft. Außerdem könnte in Zukunft noch ein Sammlerwert hinzu kommen, was die Münze zusätzlich versteuert.

    So funktioniert der Umtausch 

    Das Angebot ist staatlich limitier. Wer zuerst kommt, hat die größten Chancen auch größere Chargen bis 50.000 € zu erhalten. Die Münzen kommen in praktischen 500 € Rollen (je 25 Münzen a 20 Euro). Mindestabnahme, eine Rolle = 500 Euro. Ab 10 Rollen = 5000 Euro kommt das Paket in luftdicht verschweißten, so genannten "Master Packs" an.  Alles + Gebühren inkl. Versand. Das Angebot ist begrenzt, gilt bis maximal 50.000 €. Vorbestellung für neue Münzausgaben jederzeit möglich.

    Anbieter: intrinsor

    Angebot begrenzt. Minimum 500 €, Max. 50.000€ - vor Ort in Berlin auch Cash Zahlung möglich. Ansonsten sicherer, garantierter Versand!

    Beispiel Silbermünzen Deutschland mit 16,65 g Silber, offizielles Zahlungsmittel!

    Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas (ausverkauft)

    Wird jetzt schon bei eBay über über 25 € gehandelt.

     

     

    Angebot begrenzt, Minimum 500 € Maximum 50.000 € Infos: intrinsor

    (Bei der Bundesbank sind die Münzen ausverkauft)

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Bayern startet mit Kantersieg gegen Leipzig in die Bundesliga-Saison

    Der FC Bayern München hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Spielzeit einen eindrucksvollen 6:0-Heimsieg gegen RB Leipzig gefeiert. In der Allianz Arena dominierte der Titelverteidiger von Beginn an [ ... ]

    2. Bundesliga: Münster schlägt Nürnberg - Elversberg siegt

    Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga hat Preußen Münster den ersten Saisonsieg gefeiert und den 1. FC Nürnberg mit 2:1 besiegt, während Elversberg in letzter Minute einen 2:1-Erfolg über [ ... ]

    Gaza-Hungersnot: Aktion gegen den Hunger pocht auf Waffenstillstand

    Nachdem die IPC-Initiative offiziell eine Hungersnot (IPC-Phase 5) im Verwaltungsbezirk Gaza bestätigt hat, drängt die Hilfsorganisation "Aktion gegen den Hunger" auf einen Waffenstillstand. "Ein [ ... ]

    Verbraucherschützer kritisieren Netzkosten-Zuschuss als unzureichend
    Verbraucherschützer kritisieren Netzkosten-Zuschuss als unzureichend

    Verbraucherschützer haben den Gesetzentwurf für einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten aus dem Haus von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) als unzureichend kritisiert. "Die [ ... ]

    Linke startet Kampagne gegen hohe Mieten

    Die Linke will ihr Profil in den Bereichen Wohnungspolitik und soziale Gerechtigkeit mit einer bundesweiten Mietenkampagne weiter schärfen. Das geht aus einem Antrag hervor, den die Parteivorsitzenden [ ... ]

    Bund plant neue Vorgaben für Tragfähigkeit von Brücken für Panzer

    Die Bundesregierung plant neue Vorgaben zur Tragfähigkeit von Brücken, um sie für moderne Panzer tauglich zu machen. Wie die "Kölnische Rundschau" in ihrer Samstagsausgabe berichtet, [ ... ]

    "Golden" an Spitze der Single-Charts

    Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami stehen mit dem Song "Golden" aus dem Netflix-Film "KPop Demon Hunters" weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Als stärkste [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.