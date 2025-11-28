Schockprognose: Gold 10000 / Silber 250 - Caro verkauft 100 kg Münze

     

    Caro Schwarz will in Dubai den Edelmetall-Markt neu aufrollen. Im Angebot: Eine 100 kg Goldmünze von Maple Leaf und beeindruckende Prognosen für 2026. - Physische Ware wird langsam knapp.

     

    Caroline ist 26, seit zwei Monaten in Dubai und strahlt: „Mir geht’s hier richtig gut – Sonne, Sauberkeit, Sicherheit. Gerade als Frau fühlt man sich einfach wohl. Nach Deutschland komme ich erstmal nicht zurück.“

    Sie hat Deutschland bewusst verlassen: zu hohe Steuern und Abgaben, zu wenig Chancen für junge Menschen, die wirklich Vermögen aufbauen wollen. Dubai ist für sie das Gegenteil, hier kann sie endlich vorankommen.

    Gemeinsam mit ihrer Familie (Vater betreibt seit 1998 Anlagegold24) gründete sie die Firma Bulli Portfolio Trading. Ziel: den Münzmarkt in Dubai aufmischen. Die Dubaier kaufen bisher fast nur Barren, Caroline bringt jetzt Krügerrand, Maple Leaf und Silbermünzen. Highlight: sie wird eine der letzten drei existierenden 100-kg-Gold-Maple-Leafs der Welt anbieten (aktuell ca. 18,5 Mio. USD).

    Ihre Prognose Ende 2026:
    Gold 10.000 €/oz │ Silber 250 €/oz
    „Man macht nichts verkehrt, wenn man jetzt kauft.“

    Sie spürt die Knappheit täglich: Prägestätten kommen nicht hinterher, immer mehr Twens und Ex-Krypto-Holder steigen in physische Edelmetalle um. „Die wollen endlich etwas Greifbares in der Hand.“

    Ab Ende Dezember öffnet ihr Büro in Business Bay, direkt in Downtown Dubai, neben dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Dort wird sie persönliche Beratung und Auslieferung aus einer Hand anbieten.

    Freunde fanden sie erst verrückt. Heute sagen sie: Respekt. Caroline lacht nur: „Wer wirklich was erleben will, muss raus aus der Komfortzone.“

    Ein Gespräch, das Mut macht und zeigt, warum immer mehr junge Deutsche ihre Zukunft jetzt woanders bauen.

    Dieser Weg hat gerade erst begonnen.

    Caro aktuell bei: https://www.anlagegold24.de/

     

