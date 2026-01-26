Gold erstmals über 5000, Silber 104

Gold und Silber starten in Asien die Woche mit Rekordkursen. Kann die Rallye so weitergehen oder kommt die Korrektur? Hier sind die Fakten.
Gold: neues Allzeithoch über 5013 USD pro Unze – die 5.000er-Marke übschritten.
Silber: erstmals über 104 USD – Jahresplus bereits +41 % in 2026.
Stand 26.1.2026 =:15 CET
Beide Metalle profitieren vom perfekten Sturm:
- massive Industrie-Nachfrage (Solar, EVs, KI, 5G)
- strukturelles Defizit – Minen kommen nicht hinterher
- geopolitische Eskalation & Safe-Haven-Flight
- Trump-Politik & mögliche neue Tarife
- Zentralbanken & Staaten kaufen physisch ein
AKTUELLE STIMMUNG – EXTREM BULLISH, ABER VORSICHTIG
Die Stimmung ist euphorisch-bullish mit leichter Paranoia vor Korrektur:
- Analysten & Trader feiern den „Superzyklus“ für harte Assets
- Silber wird als massiver Outperformer gegenüber Gold gesehen
- viele Posts: „Endlich bricht die Unterdrückung – die Rakete zündet“
- gleichzeitig Warnungen: „Überkauft? Profitmitnahmen kommen?“
- Inflationsangst, Dollar-Schwäche & geopolitische Risiken treiben weiter
PROGNOSEN FÜR DIE KOMMENDE WOCHE (26.–31. Januar 2026)
Gold:
- Erwartung: Test oder Durchbruch der 5.000-USD-Marke
- Goldman Sachs & Co. sehen mittelfristig 5.400+ USD
- wöchentliche Einschätzung: +1 bis +3 % möglich, solange Safe-Haven-Flow anhält
Silber:
- Potenzial: 105–110 USD in Reichweite
- stärkere Volatilität & höheres Upside als Gold erwartet
- wöchentliche Einschätzung: +2 bis +5 % realistisch, bei anhaltender Squeeze-Dynamik sogar mehr
BOTTOM LINE
Der Trend ist klar bullisch – fundamentale Knappheit + makro Treiber überwiegen.
Nächste Woche könnte entscheidend werden: Fed-Töne, geopolitische News oder neue Short-Squeezes könnten den Turbo zünden.
Wer physisch oder in ETFs drin ist, sitzt derzeit goldrichtig – aber Volatilität bleibt hoch.