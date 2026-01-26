     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gold erstmals über 5000, Silber 104

    Gold und Silber starten in Asien die Woche mit Rekordkursen. Kann die Rallye so weitergehen oder kommt die Korrektur? Hier sind die Fakten.

    Gold: neues Allzeithoch über 5013 USD pro Unze – die 5.000er-Marke übschritten.
    Silber: erstmals über 104 USD – Jahresplus bereits +41 % in 2026.

    Stand 26.1.2026 =:15 CET

    Beide Metalle profitieren vom perfekten Sturm:

    • massive Industrie-Nachfrage (Solar, EVs, KI, 5G)
    • strukturelles Defizit – Minen kommen nicht hinterher
    • geopolitische Eskalation & Safe-Haven-Flight
    • Trump-Politik & mögliche neue Tarife
    • Zentralbanken & Staaten kaufen physisch ein

    AKTUELLE STIMMUNG – EXTREM BULLISH, ABER VORSICHTIG

    Die Stimmung ist euphorisch-bullish mit leichter Paranoia vor Korrektur:

    • Analysten & Trader feiern den „Superzyklus“ für harte Assets
    • Silber wird als massiver Outperformer gegenüber Gold gesehen
    • viele Posts: „Endlich bricht die Unterdrückung – die Rakete zündet“
    • gleichzeitig Warnungen: „Überkauft? Profitmitnahmen kommen?“
    • Inflationsangst, Dollar-Schwäche & geopolitische Risiken treiben weiter

    PROGNOSEN FÜR DIE KOMMENDE WOCHE (26.–31. Januar 2026)

    Gold:

    • Erwartung: Test oder Durchbruch der 5.000-USD-Marke
    • Goldman Sachs & Co. sehen mittelfristig 5.400+ USD
    • wöchentliche Einschätzung: +1 bis +3 % möglich, solange Safe-Haven-Flow anhält

    Silber:

    • Potenzial: 105–110 USD in Reichweite
    • stärkere Volatilität & höheres Upside als Gold erwartet
    • wöchentliche Einschätzung: +2 bis +5 % realistisch, bei anhaltender Squeeze-Dynamik sogar mehr

    BOTTOM LINE

    Der Trend ist klar bullisch – fundamentale Knappheit + makro Treiber überwiegen.
    Nächste Woche könnte entscheidend werden: Fed-Töne, geopolitische News oder neue Short-Squeezes könnten den Turbo zünden.
    Wer physisch oder in ETFs drin ist, sitzt derzeit goldrichtig – aber Volatilität bleibt hoch.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Kassen wollen Arztbesuche mit Rezepte-App reduzieren
    Kassen wollen Arztbesuche mit Rezepte-App reduzieren

    In der Debatte um eine bessere Steuerung der Patienten im Gesundheitswesen streben die gesetzlichen Krankenkassen die Einführung eines digitalen Navigators vor, der in bestimmten Fällen ohne jeden [ ... ]

    Fast 8.000 Asylbewerber in Deutschland verschwunden

    Bundesweit sind knapp 8.000 Asylbewerber untergetaucht. Das meldet die "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage bei den Landesregierungen.

    Demnach gelten derzeit mindestens 7.624 registrierte [ ... ]

    CDU-Frauen fordern Vollverschleierungsverbot
    CDU-Frauen fordern Vollverschleierungsverbot

    Die Frauen-Union in der CDU spricht sich für ein Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit aus und will dies auf dem CDU-Bundesparteitag Ende Februar zur offiziellen Position der Partei [ ... ]

    Linke fordert Abschaffung des Minijob-Systems
    Linke fordert Abschaffung des Minijob-Systems

    Der Vorstoß des CDU-Wirtschaftsflügels für eine Abschaffung des grundsätzlichen Rechtsanspruchs auf Teilzeitarbeit stößt weiterhin auf Widerstand.

    Der Linken-Bundestagsabgeordnete [ ... ]

    Mehrheit der Kinder und Jugendlichen ist Rechtschreibung wichtig

    Die übergroße Mehrheit der Kinder und Jugendlichen will korrekt schreiben.

    Bei einer Umfrage im Auftrag des Nachhilfeanbieters Studienkreis, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks [ ... ]

    Breher: Haustiere haben auf Karnevalsfeiern nichts zu suchen

    Die Bundestierschutzbeauftragte Silvia Breher (CDU) appelliert daher an die Jecken und Narren, in der Karnevalszeit ihre Haustiere nicht mit zu Festumzügen und närrischen Veranstaltungen zu nehmen. [ ... ]

    IW: Viele Unternehmen schlecht für Krisen- und Kriegsfall gerüstet
    IW: Viele Unternehmen schlecht für Krisen- und Kriegsfall gerüstet

    Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt davor, dass die Unternehmen hierzulande möglicherweise nicht ausreichend auf einen Spannungs- und Verteidigungsfall vorbereitet sind.

    "Gesamtverteidigung [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.