Gold erstmals über 5000, Silber 104

Gold und Silber starten in Asien die Woche mit Rekordkursen. Kann die Rallye so weitergehen oder kommt die Korrektur? Hier sind die Fakten.

Gold: neues Allzeithoch über 5013 USD pro Unze – die 5.000er-Marke übschritten.

Silber: erstmals über 104 USD – Jahresplus bereits +41 % in 2026.

Stand 26.1.2026 =:15 CET

Beide Metalle profitieren vom perfekten Sturm:

massive Industrie-Nachfrage (Solar, EVs, KI, 5G)

strukturelles Defizit – Minen kommen nicht hinterher

geopolitische Eskalation & Safe-Haven-Flight

Trump-Politik & mögliche neue Tarife

Zentralbanken & Staaten kaufen physisch ein

AKTUELLE STIMMUNG – EXTREM BULLISH, ABER VORSICHTIG

Die Stimmung ist euphorisch-bullish mit leichter Paranoia vor Korrektur:

Analysten & Trader feiern den „Superzyklus“ für harte Assets

Silber wird als massiver Outperformer gegenüber Gold gesehen

viele Posts: „Endlich bricht die Unterdrückung – die Rakete zündet“

gleichzeitig Warnungen: „Überkauft? Profitmitnahmen kommen?“

Inflationsangst, Dollar-Schwäche & geopolitische Risiken treiben weiter

PROGNOSEN FÜR DIE KOMMENDE WOCHE (26.–31. Januar 2026)

Gold:

Erwartung: Test oder Durchbruch der 5.000-USD-Marke

Goldman Sachs & Co. sehen mittelfristig 5.400+ USD

wöchentliche Einschätzung: +1 bis +3 % möglich, solange Safe-Haven-Flow anhält

Silber:

Potenzial: 105–110 USD in Reichweite

in Reichweite stärkere Volatilität & höheres Upside als Gold erwartet

wöchentliche Einschätzung: +2 bis +5 % realistisch, bei anhaltender Squeeze-Dynamik sogar mehr

BOTTOM LINE

Der Trend ist klar bullisch – fundamentale Knappheit + makro Treiber überwiegen.

Nächste Woche könnte entscheidend werden: Fed-Töne, geopolitische News oder neue Short-Squeezes könnten den Turbo zünden.

Wer physisch oder in ETFs drin ist, sitzt derzeit goldrichtig – aber Volatilität bleibt hoch.