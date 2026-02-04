Silber-Chaos: Die letzten News

Die Diskussion um den massiven Silber-Crash vom 30. Januar 2026 und Vorwürfe koordinierter Manipulation an der COMEX eskaliert weiter. Der Preis für Edelmetalle hat sich derweil stabilisiert.
Wichtigste Entwicklungen der letzten 24–48 Stunden
-
COMEX-Deliveries explodieren im Februar
In nur 3 Tagen Februar bereits 2.765 Kontrakte (13,825 Mio. Unzen) physisch geliefert – extrem hoch für einen Nicht-Hauptmonat.
Allein am 2. Februar: 251 Delivery Notices, davon JPMorgan 243 issued und 137 gestoppt.
→ Starkes Signal für reale physische Nachfrage und anhaltende Knappheit trotz Paper-Crash.
-
Shanghai vs. COMEX Spread enorm
Physisches Silber in Shanghai bei ~123 USD – Premium 19–42 % über COMEX-Papierpreis.
Gap aktuell ~40–42 USD.
→ Deutliche Entkopplung: Paper-Preis manipuliert / gedrückt, physischer Markt bleibt stark.
-
Manipulation-Vorwürfe gegen JPMorgan & Bullion Banks
JPMorgan schloss während des Crashes massiv Shorts (633 Februar-Kontrakte am Tief) und drehte zu Longs.
Mit Historie (2020: 920 Mio. USD Strafe wegen Manipulation) wird das als „wiederholte Raid“ gesehen.
CME-Margin-Hikes (11 % → 15 % ab 2. Feb.) als Werkzeug zur Liquidation leveraged Longs kritisiert.
-
China-Faktor & weitere Triggers
Emergency-Halt beim SDIC Silver Futures Fund (Shenzhen) am 30. Jan. → Zwangsliquidationen.
Ab nächster Woche COMEX-Bewertung → massive Abwertung (~-30 %).
Berichte über Exchange-Glitches während des Sell-offs → neue Spoofing-/Manipulationsfragen.
-
Physische Abflüsse & Inventare
COMEX-registrierte Bestände weiter sinkend (~296 Tonnen letzte Woche).
SLV-Vaults geplündert, SGE/SFE-Outflows enorm.
LBMA (London) bleibt intransparent.
Sentiment in Community & Medien
-
Community (X, Reddit, Substack, YouTube): Stark bullish auf physisches Silber.
„Paper kann gedrückt werden, Delivery lügt nicht.“
„Engineered volatility to flush weak hands“ – CME + Bullion Banks als Koordinatoren.
-
Mainstream-Medien: Meist „Overleveraged Speculation + Margin Calls + China“ als Erklärung.
Manipulation wird oft als „Spekulation“ abgetan, physische Premiums & Spreads aber zunehmend thematisiert.
Aktueller Stand (3. Februar 2026)
- Silber-Futures: ~81–83 USD (heute +5–6 %, volatil)
- Physische Prämien: Hoch (Shanghai +19 %, Asien/Indien ähnlich)
-
Ausblick: Weiterer Druck bis März-Delivery erwartet (hohes Failure-to-Deliver-Risiko bei Open Interest > Inventar).
Langfristig Bull-Case durch fundamentale Knappheit intakt.