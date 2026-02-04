Silber-Chaos: Die letzten News

     

    Die Diskussion um den massiven Silber-Crash vom 30. Januar 2026 und Vorwürfe koordinierter Manipulation an der COMEX eskaliert weiter. Der Preis für Edelmetalle hat sich derweil stabilisiert.

    Wichtigste Entwicklungen der letzten 24–48 Stunden

    • COMEX-Deliveries explodieren im Februar
      In nur 3 Tagen Februar bereits 2.765 Kontrakte (13,825 Mio. Unzen) physisch geliefert – extrem hoch für einen Nicht-Hauptmonat.
      Allein am 2. Februar: 251 Delivery Notices, davon JPMorgan 243 issued und 137 gestoppt.
      → Starkes Signal für reale physische Nachfrage und anhaltende Knappheit trotz Paper-Crash.
    • Shanghai vs. COMEX Spread enorm
      Physisches Silber in Shanghai bei ~123 USD – Premium 19–42 % über COMEX-Papierpreis.
      Gap aktuell ~40–42 USD.
      → Deutliche Entkopplung: Paper-Preis manipuliert / gedrückt, physischer Markt bleibt stark.
    • Manipulation-Vorwürfe gegen JPMorgan & Bullion Banks
      JPMorgan schloss während des Crashes massiv Shorts (633 Februar-Kontrakte am Tief) und drehte zu Longs.
      Mit Historie (2020: 920 Mio. USD Strafe wegen Manipulation) wird das als „wiederholte Raid“ gesehen.
      CME-Margin-Hikes (11 % → 15 % ab 2. Feb.) als Werkzeug zur Liquidation leveraged Longs kritisiert.
    • China-Faktor & weitere Triggers
      Emergency-Halt beim SDIC Silver Futures Fund (Shenzhen) am 30. Jan. → Zwangsliquidationen.
      Ab nächster Woche COMEX-Bewertung → massive Abwertung (~-30 %).
      Berichte über Exchange-Glitches während des Sell-offs → neue Spoofing-/Manipulationsfragen.
    • Physische Abflüsse & Inventare
      COMEX-registrierte Bestände weiter sinkend (~296 Tonnen letzte Woche).
      SLV-Vaults geplündert, SGE/SFE-Outflows enorm.
      LBMA (London) bleibt intransparent.

    Sentiment in Community & Medien

    • Community (X, Reddit, Substack, YouTube): Stark bullish auf physisches Silber.
      „Paper kann gedrückt werden, Delivery lügt nicht.“
      „Engineered volatility to flush weak hands“ – CME + Bullion Banks als Koordinatoren.
    • Mainstream-Medien: Meist „Overleveraged Speculation + Margin Calls + China“ als Erklärung.
      Manipulation wird oft als „Spekulation“ abgetan, physische Premiums & Spreads aber zunehmend thematisiert.

    Aktueller Stand (3. Februar 2026)

    • Silber-Futures: ~81–83 USD (heute +5–6 %, volatil)
    • Physische Prämien: Hoch (Shanghai +19 %, Asien/Indien ähnlich)
    • Ausblick: Weiterer Druck bis März-Delivery erwartet (hohes Failure-to-Deliver-Risiko bei Open Interest > Inventar).
      Langfristig Bull-Case durch fundamentale Knappheit intakt.

    Please publish modules in offcanvas position.