     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Neujahrsansprache: Mross statt Merz

     

    Was in dieser alternativen Ansprache passiert, ist kein rhetorisches Florettspiel. Es ist ein präziser Spiegel, den die herrschende Politik vorgehalten bekommt – und zwar mit einer Konsequenz, die selbst eingefleischte Zyniker ins Grübeln bringen könnte. Nicht lamentiert wird über Krisen, sondern nüchtern konstatiert: Wir haben neue Rekorde. Und sie laufen ausschließlich zulasten der Bürger.

    Rekordsteuern, Rekordschulden, Rekordabgaben – sie werden hier nicht als Ende der Fahnenstange verkauft, sondern als Triumph der politischen Selbstbeweihräucherung. Die klassische Erzählung lautet: Alles, was wir tun, ist alternativlos. Alles, was wir fordern, ist notwendig. Aber in dieser Rede fällt dieser Mantel der Selbstgerechtigkeit. Er wird zur Folie, hinter der die nackte Wirkung sichtbar wird: Ein Staat, der immer mehr fordert, aber immer weniger liefert.

    Und es sind nicht nur Zahlen, die hier zur Sprache kommen. Es ist die Logik der politischen Rhetorik selbst. Klimaabgabe statt Steuer – weil ein freundlicherer Begriff die Härte der Belastung verdeckt. Milliarden für dies, Milliarden für das – so oft wiederholt, dass man fast vergisst, dass jeder einzelne Euro von den Menschen erarbeitet wurde, die hier leben, konsumieren, produzieren, besteuert werden und dabei immer weniger Luft zum Atmen haben.

    Der unumwundene Kern dieser Ansprache lautet: Wir applaudieren Rekorden, die eigentlich Alarmsignale sind. Und wir tun das mit einer Selbstzufriedenheit, die an Tragikomik grenzt. Es ist, als würde man jubeln über die Zahl der Reifenpannen auf einer Straße, die längst hätte erneuert werden müssen. Ein Jubel, der nichts feiert als das bloße Fortbestehen von Versäumnissen.

    Und so verschiebt sich mit dieser Rede die Perspektive nicht nur um ein paar Grad. Sie kehrt die Perspektive um: Was bisher als notwendiges Opfer verkauft wurde, erscheint nun als kalkulierte Forderung ohne echten Nutzen. Nicht die Bürger stehen im Zentrum, sondern die glänzende Fassade der politischen Inszenierung.

    Das ist keine laute Anklage. Es ist eine leise, präzise Provokation. Sie wirkt nicht durch Pathos, sondern durch Klarheit. Sie nimmt die Worte der politischen Klasse wörtlich und zeigt, was sie bedeuten, wenn man sie nicht schönredet. In ihrer ungeschönten Konsequenz.

    Die Botschaft ist einfach und unangenehm zugleich: Rekordzahlen sind nicht per se ein Grund zum Feiern, wenn sie bedeuten, dass die Last der Gesellschaft auf immer weniger Schultern ruht.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Lottozahlen vom Mittwoch (31.12.2025)

    In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Silvesterabend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 5, 7, 28, 36, 41, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock [ ... ]

    Lindner attackiert Merz

    Der ehemalige FDP-Chef und frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf attackiert. Zwar schätze er Merz, allerdings liefere der Kanzler nicht, [ ... ]

    GdP beklagt Versäumnisse bei Bekämpfung von Silvester-Randale

    Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert die Politik wegen mangelnder Konsequenzen aus der bundesweiten Silvester-Randale im vergangenen Jahr. "Leider hat sich trotz der großen Aufregung über [ ... ]

    Bahnverkehr im Eurotunnel normalisiert sich
    Bahnverkehr im Eurotunnel normalisiert sich

    Nach der massiven Störung im Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent durch den Eurotunnel normalisiert sich die Situation langsam wieder. Nach einem Stromausfall [ ... ]

    Jahr 2026 hat am anderen Ende der Welt schon begonnen
    Jahr 2026 hat am anderen Ende der Welt schon begonnen

    Für Neuseeland und einige weitere Staaten im Pazifik hat das Jahr 2026 bereits begonnen. Schon um 11:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) wurde für die zu Neuseeland gehörenden Chathaminseln [ ... ]

    Umweltbundesamt kritisiert Verschiebung des Emissionshandels ETS II

    Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, fürchtet negative Folgen für den Klimaschutz durch die Verschiebung des Emissionshandelssystems EU-ETS II. "Die Verschiebung des Systems [ ... ]

    DRF Luftrettung warnt vor Leichtsinn am Berg

    Der Chef der DRF Luftrettung, Krystian Pracz, hat vor Leichtsinn von Urlaubern in den Bergen gewarnt und eine stärkere finanzielle Selbstbeteiligung bei der Rettung ins Spiel gebracht. "Leute begeben [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.