Unfassbar: ChatGPT erklärt mich für tot

ChatGPT erklärte den Börsenexperten Michael Mross für tot. Er starb angeblich am 14. Juni 2020 bei einem Verkehrsunfall in Sri Lanka. Nachfragen führten zu weiteren makabren Ergebnissen.

Als ein Freund des Ex n-tv Moderators und Finanzexperten „Michael Mross“ bei ChatGPT Informationen zu ihm haben wollte, bekam er letzte Woche eine schockierende Antwort: die Künstliche Intelligenz erklärte den Börsenexperten für tot. Er starb angeblich am 14. Juni 2020 bei einem Verkehrsunfall in Sri Lanka.

Eine weitere Nachfrage einen Tag später, eines anderen Freundes, ergab ein noch skurrileres Ergebnis: Michael Moss verstarb demnach bei einem Verkehrsunfall in Kairo, Ägypten.

Der Vorgang zeigt, wie vorsichtig man mit Ergebnissen bei ChatGPT sein muss. Die makaberen Antworten sind auch nach einem aktuellen Test teilweise noch abrufbar. Siehe Fragen vom 4. Februar, ganz unten.

Erstanfrage am 30.1.2025

Nachfrage 2:

Weiter Nachfrage, einen Tag später, von einem anderen Freund aus Dubai:

Tot in Kairo 2020!

Aktuelle Nachfrage Dienstag 4.2.2025

Diesmal tot in Kairo 2019

Weiteres skurrile Details auch in unserem Podcast:

Nachfrage 2