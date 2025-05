Tausche 20€ gegen 20€ + 16,65g Silber - Angebot staatlich limitiert!

Die Bundesbank hat eine neue Silbermünze auf den Markt gebracht: "Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas". Die Münze hat einen Nennwert von 20 Euro und enthält gleichzeitig 16,65 g Silber, Gegenwert ca. 15,5 Euro. Dieses Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen!

Papiergeld ist nicht durch reale Werte gedeckt – also etwa durch Gold, Silber oder andere Sachwerte. Sein Wert entsteht allein durch Vertrauen in die Stabilität der Währung, die Wirtschaftskraft des ausgebenden Staates und die Erwartung, dass man es morgen noch gegen Güter eintauschen kann.

Doch die Geschichte zeigt: Alle ungedeckten Papierwährungen sind früher oder später gescheitert, sind auf Null gefallen. Dieses Schicksal wird auch den Euro oder den Dollar ereilen.

Deshalb ist es höchste Zeit, Euro gegen Euro mit Silber zu tauschen. Die Bundesbank bietet entsprechende Silbermünzen, die einen Silbergehalt von 16,65 g haben und aktuell einen Silberwert von ca. 15,5 €. Jeder, der die Kaufkraft seines Geldes erhalten will, sollte diese Gelegenheit nutzen. Die Bundesbank selbst bietet diese Münzen nur in Haushaltsmengen an. Man muss zu den Filialen der Bundesbank fahren und sich stundenlang anstellen um 5 oder 10 Münzen zu bekommen.

Bei der Bundesbank sind die Münzen jedoch seit Tagen schon ausverkauft. Nur noch der Anbieter intrinsor hat sich ein Kontingent gesichert.

Wir haben bei MMnews vor einigen Wochen bereits eine Silbermünze vorgestellt. 75. Berlinale, diese ist jedoch jetzt vergriffen, ausverkauft und im Wert schon gestiegen.

Neu: "Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas".

Auch diese Münze ist staatlich limitiert und bei der Bundesbank bereits ausverkauft, bei unserem Anbieter jedoch noch erhältlich. Die Münze enthält 16,65 g Silber. Da der Silberpreis in Zukunft beträchtlich steigen könnte, ist dies wirklich ein besonderes Angebot. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass solche Münzen in Zukunft einen erheblichen Sammlerwert haben. Aber selbst wenn das alles nicht eintritt: die Münze wird niemals unter 20 € fallen, weil sie ein gesetzliches Zahlungsmittel, also wie Bargeld ist.

Jeder, dem der Werterhalt seines Geldes wichtig ist, sollte von diesem Angebot Gebrauch machen. Die Kaufkraft des Euro wird fallen, wären Silber in Zukunft stark steigen könnte. Selbst wenn diese These nicht zutrifft, die 20 € bleiben, immer erhalten. Das Angebot ist also wie eine unendlich lang laufende Option aufsteigende Silberpreise. Und daher ein Schnäppchen!

Wer heute einen 20-Euro-Schein gegen eine Silbermünze tauscht, behält seine Kaufkraft – und sichert sich gleichzeitig die Chance auf Wertsteigerung. Es ist eine Entscheidung für Stabilität, Substanz und Vernunft. Außerdem könnte in Zukunft noch ein Sammlerwert hinzu kommen, was die Münze zusätzlich versteuert.

So funktioniert der Umtausch

Das Angebot ist staatlich limitiert und bei der Bundesbank bereits ausverkauft. Beim Anbieter unten sind sie jedoch noch erhältlich. Die Münzen kommen in praktischen 500 € Rollen (je 25 Münzen a 20 Euro). Mindestabnahme, eine Rolle = 500 Euro. Ab 10 Rollen = 5000 Euro kommt das Paket in luftdicht verschweißten, so genannten "Master Packs" an. Alles + Gebühren inkl. Versand. Das Angebot ist begrenzt, gilt bis maximal 50.000 €. Vorbestellung für neue Münzausgaben jederzeit möglich.

Anbieter: intrinsor

Beispiel Silbermünzen Deutschland mit 16,65 g Silber, offizielles Zahlungsmittel!

Angebot begrenzt, Minimum 500 € Maximum 50.000 € Infos: intrinsor

(Bei der Bundesbank sind die Münzen ausverkauft)