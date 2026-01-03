     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    LIVE CALL BÖRSE: Top Aktien 2026

    Welche Unternehmen machen 2026 das Rennen an der Börse? Wir schauen auf die aussichtsreichsten Kandidaten. Außerdem großer Gold- und Silbercheck. Live Call heute 14:30 Uhr.

    In diesem Call präsentiere ich die aussichtsreichsten Unternehmen für 2026. Die Auswahl der besten Aktien ist die Voraussetzung für den Erfolg an der Börse. Außerdem schauen wir uns auch die Entwicklung bei Gold und Silber näher an.

    In diesem Call schauen wir uns die Goldaktien näher an. Wie weit kann die Rallye noch gehen? Wo kann man jetzt noch rein? Außerdem machen wir einen Silbercheck und loten die Aussichten für's neue Jahr aus.

    Zum Live Call heute ab 14:15 diesen Link klicken:
    ▶▶ ZUM CALL (Zoom)

    Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

    Wichtige Infos zum MMnews-Club:

    Das ideale Weihnachtsgeschenk für Freunde der BÖRSE, Söhne, Enkel! 

    Gewinnerliste im MMnews-Club - der exklusive Börsen-Club von Michael Mross -  ▶▶ jetzt 400 Euro Vorteile sichern.

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Akkus lösen immer häufiger Brände in Müllfahrzeugen aus

    Brände durch alte Batterien und Akkus werden offenbar zu einem immer größeren Problem für die Kommunen in Deutschland. "Täglich lösen alte und defekte Batterien und Akkus [ ... ]

    CSU: Bundeswehr soll stärkste konventionelle Armee Europas werden

    Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas machen. Auf ihrer Klausur in der kommenden Woche im bayerischen Kloster Seeon wollen die Christsozialen [ ... ]

    Caritas pocht auf höhere Bezahlung für Freiwilligendienste

    Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, ruft dazu auf, angesichts des in Kraft getretenen neuen Wehrdienstes auch die Stärkung ziviler Dienste im Blick zu behalten. [ ... ]

    Unionsfraktion spricht sich gegen Klarnamenpflicht im Netz aus

    Die Union hat dem Vorstoß des früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle, eine Klarnamenspflicht im Internet einzuführen, eine Absage erteilt "Eine generelle [ ... ]

    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (02.01.2026)

    In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 10, 15, 29, 34, 38, die beiden "Eurozahlen" sind die 2 und die 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die [ ... ]

    Bundestagsfraktionen lehnen Smartphone-Verbot für Kinder ab

    Im Bundestag stößt die Forderung von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) nach einem Verbot von Smartphone- und Social-Media-Nutzung unter Kindern und Jugendlichen auf Skepsis. [ ... ]

    Spahn sieht Adenauer nicht als "Anwalt" eines AfD-Verbotsverfahrens

    Jens Spahn (CDU) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeworfen, sich zu Unrecht auf Konrad Adenauer "als Anwalt eines Verbotsverfahren gegen die AfD" zu berufen. "Adenauers Union kann kein [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.