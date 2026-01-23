     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gas-Speicher leer: Lieber Arsch abfrieren als Russengas

    Die deutschen Gasspeicher sind bedenklich leer. Das sagt nicht irgendwer, das sagt die Bundesnetzagentur. Der Füllstand liegt nur noch knapp über vierzig Prozent.

    Von Meinrad Müller

    Mitten im Winter, während die kältesten Wochen erst noch kommen, geht der Saft aus. Gas verschwindet täglich aus den Speichern, weil Millionen Haushalte heizen müssen, weil Betriebe Energie brauchen und weil dieses Land auf funktionierender Gasversorgung fußt.

    Den Einkauf im Sommer verpennt

    Das Bundeswirtschaftsministerium senkte am 30. April 2025 die Pflicht zum Füllen der Gasspeicher. Weniger Druck, weniger Gas. Deshalb kaufte der staatliche Energiekonzern SEFE, früher Gazprom Germania, im Sommer zu wenig ein. Das Ergebnis spüren wir Haushalte jetzt im Winter. Der Sommer wäre die Zeit gewesen, um Gas einzukaufen, unsere unterirdischen Großspeicher zu füllen und Reserven anzulegen. Genau das ist nicht passiert. Die Hoffnung lautete, dass der Winter wieder mild wird. Diese Hoffnung steht vielleicht im Parteiprogramm der Altparteien, sie steht aber nicht im Wetterbericht. Ideologie hat uns in diese Sch..... hineingeritten.

    Frieren wird als hinnehmbar verkauft

    Für die Menschen in den Wohnungen sind das körperliche Schmerzen. Kalte Räume machen krank. Alte Menschen frieren schneller. Kinder werden anfällig. Nächte werden unruhig, weil die Heizung kaum noch Wärme bringt.

    Dabei existiert eine konkrete Alternative: Nord Stream II

    Eine intakte Gasleitung in der Ostsee hat einen Namen. Sie heißt Nord Stream II. Ein Gasstrang von vieren ist unbeschädigt und könnte Gas liefern. Doch diese Leitung wird nicht genutzt, weil es politisch nicht passt. Nicht weil sie technisch unmöglich wäre, sondern weil das Gas aus Russland kommt. Die Gesundheit der Bürger zählt also weniger als politische Parolen.

    Verschlafener Sommer, kalter Februar

    Wenn die Speicher weiter fallen, wird zuerst gedrosselt und danach verteilt. Schwimmbäder schließen. Betriebe fahren die Produktion herunter. Arbeiter werden in Kurzarbeit geschickt und das Kurzarbeitergeld zahlt das Arbeitsamt, also wir alle. Wer glaubt, das bleibe folgenlos, unterschätzt, wie schnell Energieknappheit in den Alltag durchschlägt.

    Wenn Gas fehlt, wird auch der Strom knapp

    Gas heizt nicht nur Wohnungen, Gas erzeugt auch Strom. Je nach Jahr und Wetterlage stammt ein Großteil des deutschen Stroms aus Gaskraftwerken. Genau diese Kraftwerke springen ein, wenn Windräder stillstehen und Solaranlagen im Winter kaum liefern. Fehlt das Gas, fehlt diese Reserve.

    Notvorrat statt warmer Reden

    Wer keinen Kohle- oder Holzofen mehr im Haus hat, sollte sich nichts vormachen. Campingkocher und Gasflaschen sind keine Freizeitartikel, sie sind eine Absicherung. Niemand will Dosenravioli kalt essen, wenn Gas und Strom gleichzeitig fehlen.

    Die Situation hat einen Geruch nach Kriegsnotlage. Friedenswinter 2025/2026 war wie ein Kriegswinter, werden die sagen, die ihn überleben.

    Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Europa League: AS Rom besiegt Stuttgart dank Pisilli-Doppelpack

    Die AS Rom hat am siebten Tag der Ligaphase das Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart im Stadio Olimpico mit 2:0 gewonnen und dabei trotz spielerischer Vorteile der Gäste ihre Effizienz ausgespielt.

    Die [ ... ]

    IWF lobt Reformprogramm in Paraguay und gibt weiteres Geld frei

    Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat großes Lob für die Entwicklung in Paraguay - und gibt weiteres Geld frei.

    Nach einer wiederholten erfolgreichen Überprüfung der aktuellen [ ... ]

    FDP will kürzere Ferien für Schüler mit schlechtem Deutsch

    FDP-Chef Christian Dürr plädiert für eine verpflichtende Sommerschule für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen. "Eine solche gezielte Ferienverkürzung muss in allen 16 Bundesländern [ ... ]

    Laschet kritisiert Verzögerung von Mercosur-Abkommen

    Der Außenpolitiker Armin Laschet (CDU) hat die Entscheidung des EU-Parlaments, das Mercosur-Abkommen durch den Europäischen Gerichtshof überprüfen zu lassen, scharf kritisiert. "Die [ ... ]

    Eigenanteil: Pflegebevollmächtigte sieht Klingbeil in der Pflicht

    Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU), sieht angesichts des steigenden Eigenanteils für einen Platz im Pflegeheim die Länder, aber auch Bundesfinanzminister [ ... ]

    Europa League: Freiburg schlägt Tel Aviv

    Der SC Freiburg hat in der Europa League einen knappen Heimsieg gefeiert und Maccabi Tel Aviv am siebten Spieltag der Ligaphase mit 1:0 besiegt.

    Vor dem Europa-League-Publikum im Europa-Park-Stadion tat [ ... ]

    Bundesgerichtshof erhält neuen Strafsenat in Leipzig
    Bundesgerichtshof erhält neuen Strafsenat in Leipzig

    Wegen Überlastung bekommt der Bundesgerichtshof (BGH) einen neuen Strafsenat. Das sagte der Vorsitzende des dritten Strafsenats, Jürgen Schäfer, der "Frankfurter Rundschau" (Freitagausgabe) [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.