Wieviel SPD steckt in deutschen Medien?

Kann man einem journalistischen Medium trauen, an dem eine Partei einen wesentlichen Geschäftsanteil hält? Direkt und indirekt ist die SPD an zahlreichen Zeitungen in Deutschland beteiligt. Eine entsprechende Enthüllung wurde jüngst bei Tichy per Abmahnung zensiert. Die Fakten.

von Michael Mross

Was würde eigentlich passieren, wenn herauskäme, dass die AfD einen beachtlichen Anteil an einem Unternehmen hält, das z.B. die FAZ produziert? Ein Aufschrei!

Was passiert, wenn herauskommt, dass die SPD einen beachtlichen Anteil an einem Unternehmen hält, das zahlreiche Zeitungen produziert? Schweigen.

Und was passiert, wenn jemand darüber berichtet? Er wird zum Schweigen gebracht!

Die Affäre Tichy

Vor zwei Tagen wurde „Tichys Einblick“ per Abmahnung gezwungen, einen aus öffentlichen Quellen recherchierten Artikel zu löschen. Titel: „Wie SPD in die Zeitungen kommt – Zeitungen, auf die die SPD heimlich und indirekt Einfluss nimmt“.

Dies ist ein einmaliger Vorgang und ein Verstoß gegen die Pressefreiheit - auch wenn die Löschung durch die Hintertür einer Abmahnung erzwungen wurde. Tichy legte eine SPD Beteiligung am "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) offen. Doch das RND ist nur die Spitze des berühmten Eisbergs.

Für uns Anlaß, den Schleier nicht über dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) zu lüften, sondern auch zu dokumentieren, wo die SPD über Beteiligungen sonst noch das Sagen hat.

Wo SPD drinsteckt, aber nicht draufsteht

Das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" gehört zur Madsack-Mediengruppe ("Verlagsgesellschaft Madsack") mit Sitz in Hannover. Diese Madsack-Gesellschaft gehört zu 23,1 Prozent der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG), einem Medienbeteiligungsunternehmen der SPD.

Damit ist die SPD der größte Anteilsinhaber bei Madsack, noch vor Sylvia Madsack, die nur 20,9% hält.

Mit Madsack hat die SPD über das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) einen dicken Fuß in der Zeitungswelt, denn das Unternehmen produziert u.a. die Hannoversche Allgemeine, die Dresdner Neuesten Nachrichten, die Leipziger Volkszeitung, die Lübecker Nachrichten, die Märkische Allgemeine (vollständige Auflistung siehe unten).

RND versorgt nach eigenen Angaben „mehr als 50 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von mehr als 2,3 Mio. Exemplaren“ mit überregionalen Inhalten. Das RND erreicht damit nach eigenen Angaben „täglich etwa 7 Millionen Leser“.

Steuern

Die Verlagsgesellschaft Madsack ist juristisch eine GmbH & Co. KG. Warum GmbH & Co. KG? Weil man damit elegant Steuern umgehen kann. Getreu dem Motto der Sozialdemokraten: Steuern? Sollen doch die anderen zahlen!

Die Form der GmbH & Co. KG ist vorherrschend beim SPD / DDVG Imperium (Siehe Liste unten). Wieviele Gewinne auf diesem Weg z.B. der Körperschaftssteuer entzogen und direkt in den SPD-Topf flossen ist unbekannt.

SPD steckt in vielen Zeitungen

Über die DDVG hat die SPD nicht nur bei Madsack die Finger im Spiel, sondern auch bei zahlreichen anderen Medien. Sogar im Hörfunk (RPR1). Teilweise sind es 100% Beteiligungen, also völlige Kontrolle. Man kann regelrecht von einer Beherrschung des Zeitungsmarkts sprechen.

Übersicht: SPD / DDVG Beteiligungen:

"Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG" mit rund 23,1% (Die Aller-Zeitung (Gifhorn), die Dresdner Neuesten Nachrichten, die Gelnhäuser Zeitung, das Göttinger Tageblatt/Eichsfelder Tageblatt, die Hannoversche Allgemeine, die Leipziger Volkszeitung, die Lübecker Nachrichten, die Märkische Allgemeine, das Naumburger Tageblatt, die Neue Presse, die Ostsee-Zeitung, die Peiner Allgemeine, die Schaumburger Nachrichten und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung.)

Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH" mit 100%: ist mit 32,5% an der "Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG" beteiligt (Cuxhavener Nachrichten, Niederelbe Zeitung)

"Presse-Druck GmbH" mit 100%: ist mit 100% an der "Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG" in Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)

"DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG" mit 40% (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)

"Frankenpost Verlag GmbH" in Hof mit 35% (Frankenpost): ist mit 65% an der "Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH" in Bayreuth beteiligt (Nordbayerischer Kurier)

"Suhler Verlagsgesellchaft mbH & Co. KG" mit 30% (Freies Wort, Südthüringer Zeitung)

"Druck- und Verlagsanstalt 'Neue Presse' GmbH" mit 30% (Neue Presse Coburg)

"Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH" mit 100% (vorwärts, Demokratische Gemeinde)

"dd_vg. Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH" mit 100%: ist mit rund 9% an der "Rheinland-Pfälzischen Rundfunk GmbH & co. KG" beteiligt (RPR1)

Einfluss auf redaktionelle Inhalte?

Stellt sich die Frage: Nimmt die SPD Einfluss auf Inhalte, welche nicht nur das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" in zahlreichen Medien verbreitet?

Dies muss nicht notwendigerweise durch direkte Direktiven bei Inhalten geschehen. Schon die Auswahl von Redakteuren und Direktoren würde genügen. Ist ein Parteibuch oder die korrekte Gesinnung vorteilhaft, um beim "RedaktionsNetzwerk Deutschland" zu arbeiten und die Karriereleiter aufzusteigen?

Die Medienmacht

Die Nachrichten und Artikel z.B. des "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) werden darüber hinaus auch von vielen anderen Medien verbreitet und zitiert, insbesondere von ARD, ZDF und Deutschlandfunk (DLF). Auf Anfragen von Hörern legte der DLF seine Zusammenarbeit mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland offen.

Jüngst in Verruf geraten ist das SPD-Medienimperium DDVG, weil die ebenfalls dazu gehörende Zeitschrift Öko-Test jahrelang Auflagenzahlen von Sonderheften geschönt und damit Anzeigenkunden hinters Licht geführt haben soll – eine echter Qualitätsausweis für ein angebliches „Verbrauchermagazin“.

Die SPD hüllt sich hierzu in Schweigen, als habe sie mit dem Ganzen nichts zu tun und enthüllt doch, wie ihre Geschäftspraktiken so laufen. „Auch dort, wo wir nur 30 oder 40 Prozent haben, kann in der Regel nichts ohne uns passieren“(PDF) , sagte die damalige SPD-Bundesschatzmeisterin und Generaltreuhänderin der DDVG, Inge Wettig-Danielmeier.

So arbeitet das RND

Wie das RND arbeitet, zeigt sich z.B. in folgendem Artikel vom 31.1.2019, der so von vielen anderen Medien übernommen wurde:

"Rechtspublizistische Grauzone – Henryk M. Broder ist nicht allein"

Urteil: "Broder wird der rechtspopulistischen Grauzone zugeordnet". Von wem? Begründung? Fehlanzeige.

In dem Artikel wird selbst die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und das Magazin Cicero in eine vermeintliche rechtspopulistische Grauzone gerückt, ohne dies näher zu begründen.

Sein rechtspopulistisches Fett weg in dem Artikel bekommt auch „WELT“-Autor „Don Alphonso“, der mit bürgerlichem Namen Rainer Meyer heißt: Über ihn wird geschrieben, er sei „in die Kritik geraten“ mit der Begründung: Die Grünen-Politikerin Claudia Roth wolle ihn aus der Journalisten-Jury des Deutschen Bundestags fernhalten. Wenn ein Journalist also mit Claudia Roth aneinander gerät, dann ist das Anlass für das Redaktionsnetzwerk, ihn flächendeckend über das Mediennetzwerk als fragwürdig zu denunzieren. Wirkliche Quellen, Begründungen, Argumente: Fehlanzeige.

Selbstdarstellung - RedaktionsNetzwerk Deutschland: